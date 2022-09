Foldable im Preisverfall: Z Flip 4 über 300 Euro günstiger

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist seit rund einem Monat auf dem Markt. Zum Verkaufs­start gilt in der Regel die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Bereits kurz nach dem Start kann es vorkommen, dass die UVP schon zu bröckeln beginnt und insbe­son­dere Smart­phone-Modelle aus dem Android-Sektor bereits güns­tiger zu bekommen sind. Markt­preise von Smart­phones unter­liegen oft starken Schwan­kungen, weshalb die Preise auch mal wieder steigen können. Meist geht es aber in eine Rich­tung: nach unten. Teil­weise ist es erstaun­lich, wie schnell bestimmte Smart­phone-Modelle im Preis fallen. Samsung Galaxy Flip 4 zusammengeklappt

Bild: teltarif.de Ein Beispiel ist besagtes Galaxy Z Flip 4. Wir haben uns die aktu­ellen Markt­preise des Fold­ables ange­schaut und waren - wiedermal - erstaunt, zu welchen Preisen das Modell nur wenige Wochen nach dem offi­ziellen Verkaufs­start erhält­lich ist. Für den Preis­ver­gleich haben wir die Such­maschine idealo genutzt. Bitte beachten Sie, dass wir die Ange­bote von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt haben, die unter Umständen aber güns­tiger sind.

Samsung Galaxy Z Flip 4: Über 300 Euro güns­tiger

Vom Galaxy Z Flip 4 gibt es verschie­dene Ausfüh­rungen. Für das Modell mit 128 GB Spei­cher veran­schlagt der Hersteller eine UVP in Höhe von 1099 Euro. Beim Händler Elec­tro­nics ist die Vari­ante derzeit zum Preis von 788,19 Euro inklu­sive Versand­kosten erhält­lich, was einem Preis­ver­fall in Höhe von rund 310 Euro entspricht - und das nur einen Monat nach dem Verkaufs­start. Auch Händler wie Note­books­bil­liger (794,13 Euro inklu­sive Versand­kosten), computer universe (800,08 Euro inklu­sive Versand­kosten) und Galaxus (799,04 Euro) bieten das Galaxy Z Flip 4 zum Stand jetzt zu ähnli­chen Preisen an.

Auch die Flip-4-Vari­ante mit 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität ist im Preis gefallen. Die UVP des Herstel­lers beträgt 1159 Euro. Der Preis­ver­gleich offen­bart, dass diese Ausfüh­rung beim Händler Elec­tro­nics derzeit zum Preis von 849,79 Euro inklu­sive Versand­kosten ange­boten wird. Das entspricht einem Preis­ver­fall von rund 309 Euro. Ein anderes Angebot findet sich beispiels­weise beim Händler computer universe. Hier kostet das Flip 4 mit 256 GB Spei­cher aktuell 861,68 Euro inklu­sive Versand­kosten.

512-GB-Vari­ante mit dem höchsten Preis­ver­fall

Wer in Sachen Spei­cher hoch hinaus will, kann einen Blick auf die 512-GB-Vari­ante des Galaxy Z Flip 4 werfen. Diese Vari­ante kostete noch zum Markt­start 1279 Euro. Beim Händler Alter­nate wird es derzeit zum Preis von 962,99 Euro ange­boten, was einem Preis­ver­fall in Höhe von rund 316 Euro entspricht. Elec­tro­nics bietet das Flip 4 mit 512 GB Spei­cher zu einem ähnli­chen Preis (971,19 Euro inklu­sive Versand­kosten) an.

Wenn Sie sich für Details zum Samsung Galaxy Z Flip 4 inter­essieren, können Sie diese in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.