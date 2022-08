Samsung Galaxy Z Flip 4: MediaMarkt Tarif-Deal im Check

In der vergan­genen Woche stellte Samsung seine neuen Fold­ables vor. Sogleich waren unter anderem die Provider mit von der Partie und schal­teten Bundle-Ange­bote mit dem Galaxy Z Flip 4 oder dem Galaxy Z Fold 4. Neben warten, bis die Smart­phone-Preise fallen, und einer Eintausch-Aktion, ist der Kauf mit einem Tarif eine Option, den hohen Anschaf­fungs­preis zu drücken.

Wir haben uns bereits Tarif-Bundles mit den Fold­ables ange­schaut. Jetzt sind wir in der MediaMarkt-Tarif­welt auf ein Bundle aufmerksam geworden, das sehr inter­essant anmutet. Wir haben die Details gecheckt.

Flip 4 mit o2-Tarif

Samsung Galaxy Z Flip 4

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 mit 128 GB Spei­cher kostet nach unver­bind­licher Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers 1099 Euro. In der MediaMarkt-Tarif-Welt kann das Klapp­handy-Foldable mit dem o2-Tarif Free Unli­mited Smart kombi­niert werden.

Der Tarif bietet pro Monat unbe­grenzt verfüg­bares Daten­volumen. Aller­dings sei dazu­gesagt, dass die Über­tra­gungs­geschwin­dig­keiten im Down­load nur mit bis zu 10 MBit/s und im Upload bis zu 5 MBit/s ange­geben sind. Weiterhin ist eine Tele­fonie- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze und EU-Roaming inklu­sive.

Die monat­liche Grund­gebühr für den Tarif beläuft sich auf 39,99 Euro. Im Rahmen des Kombi-Ange­bots mit dem Galaxy Z Flip 4 ist die monat­liche Grund­gebühr auf 34,99 Euro redu­ziert. Dieser Nach­lass gilt für die gesamte Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten. Erst, wenn der Vertrag danach fort­geführt wird, steigt die monat­liche Grund­gebühr auf den regulär ange­setzten Betrag in Höhe von 39,99 Euro.

Foldable für 49 Euro?

Für das Smart­phone wird eine einma­lige Zuzah­lung in Höhe von 49 Euro fällig. Versand­kosten entfallen, der Anschluss­preis beläuft sich auf 39,99 Euro. Das Angebot kann sich sehen lassen: Sie zahlen nicht nur fünf Euro weniger pro Monat für den Tarif, sondern auch "nur" 49 Euro für das Smart­phone. Das gleicht sich letzt­lich wieder mehr als aus, wenn die monat­liche Ersparnis auf die Tarif-Grund­gebühr auf die zwei­jäh­rige Mindest­lauf­zeit hoch­gerechnet wird (24 mal 5 Euro gleich 120 Euro). Hinweis: Werden Smart­phone und Tarif in den Waren­korb gelegt, wird sichtbar, dass für den Kauf des Smart­phones der Vertrags­partner die S-KON eKontor 24 GmbH ist. Für den Tarif ist Vertrags­partner o2. Details des Tarif-Bundles

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Weitere Bundle-Ange­bote in der Tarif-Welt sind beispiels­weise mit dem Voda­fone green LTE 30 GB (freenet) und dem o2 Free M Boost möglich. Auch in diesen Fällen ist die einma­lige Gerä­tezu­zah­lung für das Galaxy Z Flip 4 mit 49 Euro ange­geben. Die Tarif-Deals sind übri­gens auch beim Händler-Kollegen Saturn zu finden.

Es ist eine schöne Sache, ein so teures Smart­phone wie das Samsung Galaxy Z Flip 4 güns­tiger zu bekommen. Letzt­lich müssen aber auch die Tarif-Kondi­tionen zu Ihnen passen. Ist das nicht gegeben, ist es unter Umständen doch eher empfeh­lens­wert, Smart­phone und Tarif unab­hängig vonein­ander zu kaufen bezie­hungs­weise abzu­schließen. In unserem Handy­tarife-Vergleich können Sie sich Mobil­funk­tarife nach Ihren indi­vidu­ellen Bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.

