teltarif.de Talk: Das taugen die neuen Samsung-Falthandys

Samsung hat seine neuen Smart­phones mit falt­barem Display vorge­stellt. Ab sofort liefert der korea­nische Konzern das Galaxy Z Flip 4 und das Galaxy Z Fold 4 aus. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hat sich beide Geräte bereits etwas näher ange­sehen. Wir haben ihn ins Podcast-Studio geholt, um ihn nach seinen Erfah­rungen mit den Handys, die man "knicken kann", zu fragen.

Wer sich die neue Folge unseres Podcasts ohne Umschweife anhören möchte, findet am Ende des Arti­kels den Podcast-Player.

Darüber spre­chen wir heute

Podcast zu den neuen Foldables von Samsung

Die neuen Samsung-Smart­phones mit falt­barem Display, Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4, sind verfügbar. Doch welchen Eindruck haben die beiden Geräte im ersten Test hinter­lassen? Was unter­scheidet die Neulinge von ihren Vorgän­gern? Lohnt sich es sich, auf die aktu­elle Geräte-Gene­ration umzu­steigen? Das sind einige der Fragen, über die wir in der aktu­ellen Ausgabe des Podcasts von teltarif.de spre­chen.

Je nach Nutzung war die Akku­leis­tung des Samsung Galaxy Z Flip 3 "ausbau­fähig". Dem neuen Modell hat der Hersteller einen leis­tungs­fähi­geren Strom­spender mit auf den Weg gegeben. Ist das eher Kosmetik oder merkt man davon auch bei der Nutzung etwas? Auch darüber spre­chen wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

Das Samsung Galaxy Z Fold 4 hat wieder zwei Displays - ein großes und ein "normales" Smart­phone-Display. Wie kann das große Display im aufge­klappten Modus im Alltag genutzt werden und welche Beson­der­heiten gibt es gegen­über dem Galaxy Z Fold 3 aus dem vergan­genen Jahr? Auch das haben wir in der neuen Podcast-Episode beleuchtet.

Das taugen die neuen Samsung-Falthandys