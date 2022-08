Samsung Galaxy Z Flip 4 & Fold 4: Foldables jetzt verfügbar

Samsung geht mit den neuen Fold­ables offi­ziell an den Verkaufs­start. Eben­falls erhält­lich sind die neuen Weara­bles.

Samsung geht mit der vierten Foldable-Gene­ration ab sofort offi­ziell an den Verkaufs­start und beendet damit die Vorbe­stel­ler­phase. Neben Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 sind auch die smarten Uhren Galaxy Watch5 und Watch5 Pro und Galaxy Buds2 verfügbar.

Wir fassen wich­tige Details und Preise der Display-Knicker zusammen.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Das Scharnier ermöglicht die Faltung des Displays

Bild: teltarif.de

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 konnten wir bereits im Test­labor von teltarif.de begrüßen. Einen großen Inno­vati­ons­sprung im Vergleich zum Vorgänger Galaxy Z Flip 3 5G konnten wir nicht fest­stellen. Samsung drehte an verschie­denen Stell­schrauben, baute unter anderem eine neue Prozessor-Gene­ration von Qual­comms Snap­dragon-Serie ein und vergrö­ßerte den Akku, was in unserem Test­ver­fahren für eine gute Stunde längere Akku­lauf­zeit als beim Galaxy Z Flip 3 5G sorgte.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist in verschie­denen Farben (Bora Purple, Graphite, Pink Gold und Blue) erhält­lich, kann aber auch indi­viduell gestaltet werden, wenn Sie sich für die Bespoke Edition entscheiden. Diese ist exklusiv über den Samsung Online-Shop erhält­lich, möglich ist die Wahl aus 75 Farb­kom­bina­tionen bei Glas­rück­seite und Rahmen des Fold­ables.

Je nach Spei­cher­aus­stat­tung wird der Preis des Flip 4 gestaltet. Die interne Kapa­zität ist nicht erwei­terbar. Das Galaxy Z Flip 4 mit 128 GB Spei­cher kostet 1099 Euro, die Vari­ante mit 256 GB schlägt mit 1159 Euro zu Buche. Eine Ausfüh­rung mit 512 GB interner Spei­cher­kapa­zität kostet 1279 Euro. Die Bespoke Edition gibt es nur mit 256 GB, Kosten­punkt: 1199 Euro.

Mehr zum Samsung Galaxy Z Flip 4 lesen Sie im Test­bericht.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Wer es statt­dessen etwas größer mag, kann einen Blick auf das Samsung Galaxy Z Fold 4 werfen. Das Foldable hat nicht nur ein 7,6-Zoll-Haupt­dis­play, sondern auch ein Außen­dis­play mit 6,2 Zoll, um das Gerät wie ein herkömm­liches Smart­phone verwenden zu können. Neu im Vergleich zum Vorgänger Galaxy Z Fold 3 5G ist eine Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Sensor. Samsung Galaxy Z Fold 4

Bild: teltarif.de Wieder mit an Bord ist auch die Unter­stüt­zung des S Pen, mit dem Eingaben auf dem Display gemacht werden können. Einen eigenen Schaft wie beim Galaxy S22 Ultra gibt es jedoch nicht. Das hat vermut­lich design­tech­nische Gründe, ist der Rahmen des Fold 4 doch vergleichs­weise schlank. Zu bedenken ist nämlich, dass in zusam­men­geklappter Form die Gehäus­eseiten aufein­ander liegen. Dadurch wird das Gerät im herkömm­lichen Smart­phone-Modus deut­lich dicker. Müsste der Rahmen nun aufgrund eines S-Pen-Schafts noch dicker werden, dürfte das zulasten des Nutzungs­kom­forts gehen.

Das Galaxy Z Fold 4 gibt es in verschie­denen Ausfüh­rungen (Gray­green, Phantom Black und Beige). Mit 256 GB internem Spei­cher kostet es 1799 Euro. Die Vari­ante mit 512 GB kostet 1919 Euro. Exklusiv im Samsung Online-Shop erhält­lich ist das Galaxy Z Fold 4 mit 1 TB Spei­cher. Die Kosten dafür belaufen sich auf 2159 Euro.

Auf der dies­jäh­rigen Gamescom in Köln konnten wir das Galaxy Z Fold 4 in Augen­schein nehmen. Mehr zum Foldable lesen Sie in einem Hands-on.

Aktion

Vor dem offi­ziellen Verkaufs­start schal­tete Samsung eine Vorbe­stel­ler­aktion. Eine Trade-In-Aktion läuft jetzt noch bis zum 30. September. Wer sich bis zu diesem Datum für ein Galaxy Z Fold 4 oder ein Galaxy Z Flip 4 entscheidet und an der Trade-In-Aktion teil­nimmt, erhält bis zu 200 Euro Cash­back sowie eine einjäh­rige Mitglied­schaft beim Strea­ming-Dienst Disney+.

Bei der Trade-In-Aktion geht es um den Eintausch eines Altge­räts. Es werden nicht nur Geräte von Samsung unter­stützt, sondern auch Modelle anderer Hersteller. Um welche es sich dabei handelt, ist im Samsung Online-Shop im Kauf­menü der Fold­ables unter "Trade-in" ange­geben. Wer beispiels­weise ein Galaxy Z Fold 3 5G mit 512 GB gegen ein Fold 4 eintau­schen will, kann bis zu 760 Euro Tausch­prämie erhalten, in der die 200-Euro-Cash­back bereits enthalten sind (Bedin­gungen für den Trade-In-Service im Samsung Online-Shop).

Bis zum 11. September gibt es beim Kauf der Galaxy Buds2 Pro einen Wire­less Charger Duo ohne Aufpreis dazu. Eben­falls bis zum 11. September gibt es beim Kauf der Galaxy Watch5 bis zu 150 Euro Google-Play-Store-Guthaben oben­drauf.

Enter­prise Editionen

Für Busi­ness-Kunden bietet der südko­rea­nische Hersteller Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 auch in "Enter­prise Editionen" an. Vorin­stal­liert sind Apps wie Micro­soft Office, Micro­soft Teams und Google Meet speziell für Tele­fon­kon­ferenzen.

Mit dem S Pen in Kombi­nation mit "e-Signa­tures und Adobe bzw. DocuSign" sollen mit dem Galaxy Z Fold 4 auch recht­lich verbind­liche Unter­schriften möglich sein.

