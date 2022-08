Preisverfall: Galaxy Flip 4 & Fold 4 bis zu 160 Euro günstiger

Erst vor kurzem ging Samsungs vierte Foldable-Gene­ration an den Verkaufs­start. Gemäß der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers sind Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 keine Smart­phone-Schnäpp­chen. Android-Smart­phones sind jedoch nicht mit Preis­sta­bilität gesegnet - zum Vorteil des poten­ziellen Käufers.

Wir haben uns nur wenige Tage nach dem Verkaufs­start die Markt­preise der Samsung-Fold­ables ange­schaut und waren erstaunt, wie schnell die Preise fallen. Bitte beachten Sie, dass wir Ange­bote von Online-Markt­plätzen, die unter Umständen güns­tiger ausfallen können als die ange­gebenen Preise, nicht berück­sich­tigt haben. Zu bedenken ist auch, dass Markt­preise von Smart­phones sich sehr schnell ändern können. Der nach­fol­gende Preis­ver­gleich gilt also nur zum Stand jetzt.

Galaxy Z Flip 4: Bis zu 120 Euro güns­tiger

Samsung Galaxy Z Flip 4 (l.) und

Galaxy Z Fold 4

Fotos: Samsung, Montage: teltarif.de

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 in der 128-GB-Version schlägt mit einem Preis von 1099 Euro zu Buche. Die güns­tigsten Preise, die wir mittels Preis­ver­gleich, beispiels­weise über das Portal idealo, ermit­teln konnten, lagen bei rund 1026 Euro und 1027 Euro inklu­sive Versand­kosten (z.B. Händler mp3-player.de und computer universe). Ein Preis­ver­fall von über 70 Euro - nur kurz nach dem Verkaufs­start.

Die 256-GB-Version schlägt mit einem Preis von 1159 Euro zu Buche. Beim Händler Elec­tro­nics gibt es das Galaxy Z Flip 4 in dieser Spei­cher­vari­ante derzeit zum Preis von rund 1040 Euro inklu­sive Versand­kosten zu bekommen. Dabei handelt es sich um einen Preis­ver­fall von beinahe 120 Euro gegen­über der UVP.

Bei der 512-GB-Ausfüh­rung des Flip 4 ist die Diffe­renz noch nicht ganz so groß. Das Modell kostet nach UVP 1279 Euro. Der Händler Gomibo.de verkauft es derzeit zu einem Preis von 1218 Euro inklu­sive Versand­kosten.

Details zum Samsung Galaxy Z Flip 4 lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

Galaxy Z Fold 4: Bis zu 160 Euro güns­tiger

Die Basis-Version des Samsung Galaxy Z Fold 4 verfügt über 256 GB internen Spei­cher, Kosten­punkt: 1799 Euro. Der Preis­ver­gleich offen­bart, dass der Händler Elec­tro­nics das Modell schon zu einem Preis von rund 1639 Euro inklu­sive Versand­kosten verkauft. Vergli­chen mit der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers handelt es sich dabei um eine Diffe­renz von 160 Euro.

Wer das Fold 4 in der 512-GB-Ausfüh­rung sein Eigen nennen möchte, zahlt nach UVP 1919 Euro. Der Preis­ver­fall ist noch nicht ganz so hoch wie bei der 256-GB-Version. Der Händler computer universe bietet das Fold 4 mit 512 GB derzeit zum Preis von rund 1892 Euro inklu­sive Versand­kosten an.

Die 1-TB-Version des Fold 4 ist exklusiv über den Samsung Online-Shop erhält­lich und wird dort zur UVP in Höhe von 2159 Euro geführt. Güns­tiger ist es deshalb nur bei Online-Markt­plätzen, deren Ange­bote wir wie eingangs erwähnt nicht berück­sich­tigen, zu bekommen.

Details zum Samsung Galaxy Z Fold 4 lesen Sie im Hands-on, das wir auf der dies­jäh­rigen Gamescom gemacht haben.

Flip 3 und Fold 3: Die Alter­nativen

Der Preis­ver­fall der aktu­ellen Fold­ables deutet an, in welche Rich­tung sich künftig die Preise bewegen werden: voraus­sicht­lich nach unten. Es ist daher nicht auszu­schließen, dass die Preise für Flip 4 und Fold 4 weiter fallen werden. Alter­nativ können Sie einen Blick auf die Vorgänger werfen. Diese sind keines­wegs alt, sind die Unter­schiede zu den Nach­fol­gern doch nicht extrem groß. Zudem verspricht Samsung eine ange­mes­sene Update-Versor­gung.

Der aktu­elle Markt­preis für das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G mit 128 GB Spei­cher liegt derzeit bei rund 717 Euro inklu­sive Versand­kosten (Elec­tro­nics).

Der Preis für das Samsung Galaxy Z Fold 3 5G beispiels­weise mit 256 GB Spei­cher liegt derzeit bei 1267 Euro inklu­sive Versand­kosten (Gomibo.de).

Details zum Samsung Galaxy Z Flip 3 5G lesen Sie im ausführ­lichen Test­bericht.

