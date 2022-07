Samsung Galaxy Z Flip 4 & Fold 4: Das ist bisher bekannt

Smart­phones mit falt­barem Display sind mitt­ler­weile eine feste Produkt­kate­gorie im Smart­phone-Markt. Hersteller Samsung steht mit der vierten Gene­ration seiner Foldable-Reihe in den Start­löchern. Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 sollen die Nach­folger von Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 werden. Wir fassen die wich­tigsten Gerüchte zur kommenden Gene­ration zusammen.

Galaxy Z Fold 4 und Flip 4: Keynote in wenigen Wochen

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (l.) und Galaxy Z Flip 3 5G

Bild: teltarif.de

Samsung bezeichnet die Enthül­lungs­ver­anstal­tungen neuer Produkte meist als Unpa­cked Event. Ein solches soll am 10. August statt­finden, im Fokus die besagte vierte Foldable-Gene­ration. Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 beerben damit Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3. Auch die neuen Modelle sollen in den bekannten Formaten daher­kommen. Während das Fold 4 so ein quadra­tisches Design haben wird, dürfte das Flip 4 auf die schlanken Designs klas­sischer Klapp­handys anspielen.

Fold­ables sind an verschie­denen Stellen nicht so ausge­reift wie Smart­phones mit herkömm­lichen Designs. Neuere Gene­ration von Smart­phones mit falt­baren Displays bieten daher mehr Poten­zial hinsicht­lich größerer Entwick­lungs­sprünge. Gerüchten zufolge soll mit Einfüh­rung von Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 die Revo­lution aber (noch) ausbleiben. Verbes­serungen gegen­über den Vorgän­gern könnten schma­lere Display­ränder - was die Diago­nalen leicht vergrö­ßern dürfte -, eine opti­mierte Under-Display-Kamera beim Fold 4 und ein weiter­ent­wickeltes Schar­nier sein. Sollte Samsung an diesen Stellen schrauben, ist das grund­sätz­lich begrü­ßens­wert, zeugt aber eher vom Beschreiten der nächsten Evolu­tions­stufe statt eines ganz großen Sprungs. Denkbar ist aber, dass für das Fold 4 die Unter­stüt­zung des S Pen umge­setzt wird, so wie der Hersteller aus Südkorea es mit Einfüh­rung des Galaxy S22 Ultra abseits der Note-Serie hand­habte.

Galaxy Z Flip 4 mit größerem Akku?

Das Galaxy Z Flip 3 hat mit dem Snap­dragon 888 und einem adap­tiven 120-Hz-Display starke Kompo­nenten, die am Akku saugen. Je nach Nutzung kann die Lauf­zeit zu wünschen übrig lassen. Gerüchten zufolge soll der Strom­spei­cher des Galaxy Z Flip 4 eine größere Kapa­zität erhalten. Statt der 3300 mAh beim Flip 3 sollen es beim neuen Flip 3400 mAh sein. Das ist kein beson­ders großer Sprung, aber besser als nichts.

Deut­lich mehr würde auch das schlanke Design des falt­baren Smart­phones durch mehr Gewicht zunichte machen. Einem neueren Gerücht aus dem vergan­genen Monat zufolge soll der Akku des Flip 4 eine Kapa­zität von 3700 mAh vorweisen. Wofür sich Samsung letzt­end­lich entscheidet und wie sich der größere Akku auf das Gesamt­gewicht des Fold­ables auswirkt, bleibt abzu­warten.

Das könnte die neue Gene­ration kosten

Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 waren sehr teure Smart­phones. Aller­dings setzte Samsung die UVP des Galaxy Z Flip 3 deut­lich nied­riger an als beim Vorgänger, sodass das Klapp­handy die Preis­kate­gorie von Ober­klasse-Smart­phones zwischen 1000 und 1100 Euro abge­sehen von der Bespoke Edition nicht über­schritt. Insbe­son­dere der nied­rigere Preis sorgten für den Umstieg in die Massen­taug­lich­keit. Samsung könnte beim neuen Modell weiter an der Preis­schraube nach unten drehen und für die 128-GB-Basis-Version einen Preis von unter 1000 Dollar veran­schlagen.

Daneben soll es auch wieder eine Version mit 256 GB geben, die Gerüchten zufolge 1049 Dollar kosten könnte. Neu hinzu­kommen soll ein Flip 4 mit 512 GB Spei­cher zu einem Gerüchte-Preis von 1100 Dollar. Zu erwarten ist, dass die Preise für das Galaxy Z Fold 4 mehrere hundert Euro/Dollar höher ange­setzt werden.

Weitere Gerüchte zu den Specs

Einen Finger­abdruck­sensor unter den Displays von Galaxy Z Fold 4 und Galaxy Z Flip 4 sollte ursprüng­lich vom Hersteller erwogen worden sein. Derzeit weisen die Sterne aber dahin, dass auch die neuen Fold­ables von Samsung wieder mit einem opti­schen Sensor ausge­stattet sind, der gleich­zeitig als Power-Button fungiert.

Für das Kamera-Setup des Fold 4 könnte sich Samsung beim Galaxy S22 bedienen. So soll es mindes­tens eine der S22-Kameras Einzug in das Fold 4 schaffen, wobei die Wahr­schein­lich­keit groß ist, dass es sich um ein Tele­objektiv handelt. Das Weit­winkel-Objektiv des Fold 4 könnte einen Sensor mit höherer (50 MP) Auflö­sung erhalten. Die Auflö­sung der Under-Display-Kamera des Fold 4 könnte von 4 Mega­pixel auf 16-Mega­pixel anwachsen.

Ein aufge­tauchter Geek­bench-Test soll bestä­tigen, dass das Fold 4 mit dem Snap­dragon 8+ Gen 1 von Qual­comm ausge­stattet ist. Die CPU soll schneller und ener­gie­effi­zienter als der Vorgänger sein.

