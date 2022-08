Samsung Galaxy Z Flip 4: Display-Knicker im ersten Test

Inhalt: Erste Eindrücke vom Galaxy Z Flip 4 Erster Kame­ratest Alles auf einer Seite lesen

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist der Nach­folger des Galaxy Z Flip 3. Soweit so gut. Legt man die Fold­ables neben­ein­ander, sehen sie ziem­lich gleich aus, wie aus einem Ei gepellt könnte man den Design-Vergleich beschreiben. Was soll das Galaxy Z Flip 4 dann nun im Gegen­satz zum Vorgänger verbes­sern? Auf den ersten Blick ist das jeden­falls nicht eindeutig. Alles deutet auf eine Produkt­pflege hin statt eines größeren, inno­vativen Sprungs.

Samsung drückte dem Galaxy Z Flip 3 den Massen­taug­lich­keits­stempel auf. Das lag vor allem auch am güns­tigeren Preis, war das Galaxy Z Flip 5G im Jahr davor doch deut­lich teurer. Günstig ist das Flip 4 zwar nicht, hat sich aber auf dem Niveau anderer Flagg­schiffe einge­pen­delt (Möglich­keiten, das Flip 4 güns­tiger zu bekommen, lesen Sie in einer sepa­raten News).

Kürz­lich holten wir das Samsung Galaxy Z Flip 4 in einem Unboxing aus seiner Schachtel. Anschlie­ßend luden wir es ein, sich begut­achten zu lassen. Unsere Eindrücke lesen Sie im nach­fol­genden ersten Test.

Samsung Galaxy Z Flip 4: Schon mal gesehen

Das Display des Flip 4 kann auch "zweitgeteilt" werden, wenn es so aufgestellt wird, beispielsweise bei der Verwendung der Kamera

Bild: teltarif.de

Was den Foldable-Markt angeht, ist Samsung sehr ambi­tio­niert. Allein in Deutsch­land will der Konzern aus Südkorea in diesem Jahr rund 500.000 Smart­phones mit falt­barem Display verkaufen. Einem Analysten zufolge könnte Samsung künftig den Fokus verstärkt auf Fold­ables legen anstatt auf die Produkt­reihen Galaxy S und Galaxy A.

Das und ständig neu auf den Markt kommende Fold­ables von Herstel­lern wie Lenovo mit dem Moto­rola Razr 2022, Huawei mit dem P50 Pocket, Oppo mit dem Find N oder Xiaomi mit dem Mix Fold2 sind eindeu­tige Indi­zien dafür, dass sich das Smart­phone mit falt­barem Display von der eins­tigen Anhaf­tung, es sei nur eine Mode­erschei­nung, endgültig gelöst hat.

Samsung macht dem Galaxy Z Flip 4 also da weiter, wo das Flip 3 aufge­hört hat. Optisch sind sich die beiden Fold­ables also sehr ähnlich, signi­fikante Unter­scheide lassen sich beim direkten Design-Vergleich nicht erkennen. Das schlanke Design mit den dünnen Display­rän­dern, dem dezenten Punch Hole für die Selfie­kamera und das mit dem Flip 3 vergrö­ßerte Außen­dis­play haben sich bewährt. Was soll man da auch groß­artig ändern? Langgezogenes 6,7-Zoll-Display

Bild: teltarif.de Beim Design ist also alles beim alten geblieben. Etwas fällt dann aber doch auf, wenn man sich die Falte in der Mitte des Displays da ist. Diese ist dafür vorge­sehen, um das Display in der Mitte knicken zu können. Beim Galaxy Z Flip 3 5G handelt es sich dabei um eine deut­lich spür- und sicht­bare Einker­bung. Aber auch beim Vorjahres-Modell war das nicht weiter drama­tisch, musste man doch erstmal mit dem Finger so hoch in Rich­tung der Display-Mitte gelangen, um sie zu erfühlen.

Deut­lich sichtbar wurde sie auch nur je nach Licht­ein­fall. Im Normal­betrieb störte sie uns jeden­falls nicht weiter. Beim Galaxy Z Flip 4 hat die Falte etwas an Prägnanz verloren - und das ist dennoch positiv anzu­merken. Je weniger Knick-Neben­effekte, desto besser ist es dann doch.

Zusam­men­gefaltet wird es kompakter

Das Scharnier ermöglicht die Faltung des Displays

Bild: teltarif.de Das Display des Galaxy Z Flip 4 ist mit 6,7 Zoll groß und zugleich schlank ausge­fallen. Zusam­men­geklappt redu­zieren sich die Maße des Fold­ables daher deut­lich, wodurch es an Kompakt­heit gewinnt. Für die Anzeige von Benach­rich­tigungen oder die Anruf-Annahme und der anschlie­ßenden Tele­fonie über den Laut­spre­cher muss das Display nicht entfaltet werden. Das 1,9 Zoll große Außen­dis­play kann dies­bezüg­lich für verschie­dene Anwen­dungen genutzt werden. Das ist vor allem dann prak­tisch, wenn man unter­wegs ist und nur schnell den Eingang von Benach­rich­tigungen oder die aktu­ellen Wetter­bedin­gungen checken will.

In unserem Test­ver­fahren ermit­telten wir beim Flip 3 eine nur durch­schnitt­liche Displayhel­lig­keit. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte sich daran auch beim Flip 4 nicht viel verbes­sert, was zum Nach­teil bei der Nutzung in licht­starken Umge­bungen ist. Eine abschlie­ßende Bewer­tung steht aber noch aus. Test­werte und Bench­marks werden wir nach­rei­chen. Sichtbare Spalte, wenn das Flip 4 zusammengefaltet ist

Bild: teltarif.de Ist das Galaxy Z Flip 4 zusam­men­geklappt, liegen die Display­seiten aufein­ander. In der Mitte entsteht dadurch ein Spaltmaß, das vom Schar­nier aus gesehen abflacht. Plan auf wie beim Huawei P50 Pocket liegen die Seiten nicht. Letzt­lich ist es Geschmack­sache. Im Falle des Galaxy Z Flip 4 kann sich schneller Schmutz dazwi­schen schieben, aber theo­retisch auch besser wieder entwei­chen. Will man das zusam­men­geklappte Flip 4 einhändig ausein­ander falten, ist das Spaltmaß inso­fern vorteil­haft, als dass beispiels­weise der Daumen dazwi­schen geschoben und das Foldable so entfaltet werden kann, um schnell auf die Anzeige des Haupt­dis­plays zugreifen zu können.

Schnelles Ding

Der im Galaxy Z Flip 4 verbaute Prozessor Snap­dragon 8+ Gen 1 ist Qual­comms aktu­elle Gene­ration für die Smart­phone-Ober­klasse. Der Chip ist leis­tungs­stark, was sich beim Flip 4 bemerkbar macht. Je nach Anwen­dung erscheinen die Bewe­gungen durch die 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate des Displays noch­mals flüs­siger. Mit Multi­tas­king und Co. dürfte das Flip 4 keine Probleme haben.

Das 120-Hz-Display und der starke Prozessor dürften am Akku saugen. Die Lauf­zeit beim Flip 3 war nur durch­schnitt­lich. Samsung hat dem Flip 4 einen um 400 mAh größeren Akku spen­diert. Die Kapa­zität beträgt nun 3700 mAh statt 3300 mAh beim Flip 3. Ob das für eine bessere Akku­lauf­zeit reicht, bleibt abzu­warten. Das schnelle Laden ist verbes­sert worden. Statt 15W kann der Akku des Flip 4 mit 25W wieder befüllt werden. Ein passendes Netz­teil muss separat erworben werden, weil es sich nicht im Liefer­umfang befindet. An der induk­tiven Lade­leis­tung von 10W hat sich nichts geän­dert. Das Außendisplay des Flip 4 kann wieder zur Anzeige von Benachrichtigungen, Uhrzeit, Akkustand und Co. genutzt werden

Bild: teltarif.de Die wich­tigsten Ände­rungen im Vergleich zum Flip 3 sind also eher im Inneren zu finden. Die Abmes­sungen haben sich leicht geän­dert, wirk­lich sichtbar ist das jedoch nicht. 165,2 mm mal 71,9 mm mal 6,9 mm sind es beim Flip 4, 166,0 mm mal 72,2 mm mal 6,9 mm sind es beim Flip 3. Die Dicke von 17,1 mm in gefal­tetem Zustand ist gleich geblieben.

Auf der nächsten Seite haben wir die Haupt­kamera des Galaxy Z Flip 4 auspro­biert.

