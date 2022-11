Samsung BlackWeeks: Z Flip 4 mit "Gratis"-Zugabe im Check

Samsungs BlackWeeks-Bundles laufen noch bis zum 24. November, 18:59 Uhr. Wir schauen uns ausge­wählte Bundles an, bei denen es zum Galaxy Z Flip 4 eine "Gratis"-Zugabe gibt.

Vor kurzem star­tete Samsung eine Aktion mit dem Titel "#BlackWeeks". Inter­essant sind vor allem die Geräte-Bundles: Eines kaufen, ein anderes gibt es "gratis", weil nur der Preis des Haupt­pro­dukts berechnet wird, nicht aber der Preis der Zugabe. Wir haben uns bereits ausge­wählte Bundles ange­schaut und geprüft, ob sie sich preis­lich lohnen.

Nach weiteren Recher­chen widmen wir uns nach­fol­gend anderen ausge­wählten Bundles, auf die wir im Samsung Online-Shop gestoßen sind. Dabei handelt es sich um das Samsung Galaxy Z Flip 4 als "Haupt­pro­dukt", das mit verschie­denen Zugaben gekauft werden kann. Bitte beachten Sie, dass wir im nach­fol­genden Preis­ver­gleich über die Such­maschine idealo keine Ange­bote von Online-Markt­plätzen berück­sich­tigt haben. Zu bedenken ist auch, dass sich Markt­preise von Smart­phones sehr schnell ändern können, weshalb der Preis­ver­gleich nur zum Stand jetzt gültig sein kann.

Samsung Galaxy Z Flip 4: Smart-TV als Zugabe

Samsung Galaxy Z Flip 4

Bild: teltarif.de

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 kann unter anderem mit einem smarten Fern­seher aus dem Hause Samsung kombi­niert werden. Eine Möglich­keit ist ein 50-Zoll-Modell vom Typ "Crystal UHD 4K GU50AU7199UXZG".

Wir haben beispiel­haft das Foldable in der 128-GB-Version und der Farb­vari­ante "Graphite" als Haupt­pro­dukt ausge­wählt und zusätz­lich den genannten smarten Fern­seher in den Waren­korb gelegt. Der Gesamt­preis für das Bundle beträgt 1099 Euro, was der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers für das Galaxy Z Flip 4 entspricht. Der Samsung-Fern­seher, der nach UVP 629 Euro kostet, wird nicht berechnet.

Grund­sätz­lich ist fest­zuhalten, dass die UVP des Herstel­lers nur bedingt aussa­gekräftig ist, weil Markt­preise insbe­son­dere von Smart­phones bereits kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start darunter liegen können. Laut aktu­ellem idealo-Preis­ver­gleich liegt der güns­tigste Preis für das Samsung Galaxy Z Flip 4 mit 128 GB bei 675 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: carbon­phone). Der güns­tigste Preis für den Fern­seher "50 Zoll Crystal UHD 4K GU50AU7199UXZG" ist mit 381,95 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: Otto) ange­geben. Wir rechnen zusammen: Würden Sie das Flip 4 und den Fern­seher zu den derzeit güns­tigsten Markt­preisen nicht im Samsung Online-Shop, sondern bei anderen Händ­lern kaufen, zahlen Sie 1056,95 Euro. Nach dieser Rech­nung lohnt sich das Bundle-Angebot im Samsung Online-Shop nicht.

Samsung Galaxy Z Flip 4: Laptop als Zugabe

Wer gerade einen neuen Laptop benö­tigt, könnte sich ein weiteres Bundle anschauen. Wieder wählen wir das Samsung Galaxy Z Flip 4 als "Haupt­pro­dukt". Möglich ist als "Zugabe" das Samsung Galaxy Book Go LTE (14 Zoll) mit Windows 11. Das kostet norma­ler­weise nach der UVP des Herstel­lers 449 Euro. Im Bundle mit dem Flip-Falter der vierten Gene­ration wird im Waren­korb des Samsung Online-Shops nur der Preis für das Foldable berechnet. Bei der 128-GB-Version sind das 1099 Euro - und das erscheint auf den ersten Blick attraktiv.

Aller­dings - wir erin­nern uns - liegt laut Preis­ver­gleich der beste Markt­preis für das Samsung Galaxy Z Flip 4 bei 675 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: carbon­phone). Händler wie Saturn, MediaMarkt, freenet oder Otto verkaufen den Computer derzeit zur UVP. Würden Sie das Flip 4 zum güns­tigsten Markt­preis kaufen und das Galaxy Book LTE separat erstehen, zahlen Sie 1124 Euro (even­tuell zuzüg­lich Versand­kosten). In diesem Fall ist der Preis für das Foldable-Laptop-Bundle im Samsung Online-Shop güns­tiger.

Samsung Galaxy Z Flip 4: Tablet als Zugabe

Des Weiteren haben Sie die Möglich­keit, im Samsung Online-Shop zum Galaxy Z Flip 4 ein Tablet in Form eines Gray-farbenen Galaxy Tab S6 Lite Wifi (2022 Edition) zu bekommen, das in der 64-GB-Version nach UVP mit 379 Euro zu Buche schlägt. Im Bundle mit dem Foldable (beispiels­weise in der 128-GB-Version) bleibt der Preis von 1099 Euro unver­ändert.

Auch hier nehmen wir zum Vergleich wieder den aktuell güns­tigsten Markt­preis für das Galaxy Z Flip 4, der bei 675 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: carbon­phone) liegt. Gemäß aktu­ellem Preis­ver­gleich beträgt der güns­tigste Preis für das Samsung-Tablet 242,94 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: Otto). Kaufen Sie die Geräte einzeln, zahlen Sie entspre­chend 917,94 Euro, was deut­lich unter dem Preis für das Bundle im Samsung Online-Shop liegt.

Unser Tipp: Gründ­lich über­legen und Preise verglei­chen

Anhand der ausge­wählten Bundle-Checks sehen Sie, dass sich der Preis­ver­gleich lohnt. Nicht immer müssen als scheinbar unschlagbar bewor­bene Ange­bote auch die mit dem besten Preis sein. Aber selbst wenn eines der Bundles güns­tiger ist als der Einzel­kauf der Produkte bei anderen Händ­lern, sollten Sie sich über­legen, ob Sie das zweite Produkt über­haupt benö­tigen.

So ist das Bundle aus Foldable und Laptop im Samsung Online-Shop zwar im Gesamt­preis güns­tiger als der Einzel­kauf der Produkte bei anderen Händ­lern. Sollten Sie mit dem Laptop aber eigent­lich gar nichts anzu­fangen wissen, sind Sie mit dem Kauf des Fold­ables zum derzeit güns­tigsten Markt­preis von 675 Euro besser bedient. Denn sonst zahlen Sie für das Bundle mit einem Preis von 1099 Euro deut­lich mehr, wenn­gleich es ein Galaxy Book beinhaltet, dass Sie unter Umständen aber gar nicht benö­tigen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 reprä­sen­tiert die vierte Foldable-Gene­ration des südko­rea­nischen Herstel­lers. Wenn Sie sich dafür inter­essieren, wie das klapp­bare Handy in puncto Perfor­mance, Display und Kame­raleis­tung abge­schnitten hat, können Sie Details in einem ausführ­lichen Test­bericht nach­lesen.