Galaxy Z Flip 4 Bespoke: Bunter Falter bei Amazon im Check

Amazon verschleu­dert wieder das Galaxy Z Flip 4. Dieses Mal in der Bespoke Edition. Wir checken das Angebot.

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 gibt es nicht nur in den Farben "Bora­purple", "Graphite", "Blue" und "Pink­gold", sondern auch in einer "Bespoke Edition" genannten Ausfüh­rung. Im Online-Shop von Samsung haben Kunden die Möglich­keit, das Design des Fold­ables aus verschie­denen Farb­kom­bina­tionen selbst zu bestimmen. Die Bespoke Edition gibt es grund­sätz­lich nur in der Version mit 256 GB internem Spei­cher.

Amazon verkauft das Samsung Galaxy Z Flip 4 jetzt in verschie­denen vorge­fer­tigten Farben deut­lich güns­tiger als nach der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Die UVP ist aber nur bedingt aussa­gekräftig, weil Markt­preise kurz nach dem offi­ziellen Verkaufs­start eines Smart­phones schon darunter liegen können. Samsung Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition in der Farbe "Gold-Yellow" bei Amazon

Foto: Samsung, Logo: Amazon, Montage: teltarif.de Nach­fol­gend checken wir das Amazon-Angebot, ob es sich preis­lich lohnt. Bitte beachten Sie, dass wir über die Such­maschine idealo ange­zeigte Preise von Online-Markt­plätzen nicht berück­sich­tigt haben, die aber unter Umständen güns­tiger sind. Aufgrund der Möglich­keit, dass Smart­phone-Markt­preise schwanken können, können die ange­gebenen Preise nur bedingt gültig sein.

Bunt, bunter, Bespoke

Samsung bietet die Bespoke Edition des Galaxy Z Flip 4 an, damit Nutzer das farb­liche Design ihres neuen Fold­ables indi­vidua­lisieren können. Dazu kann im Online-Shop des südko­rea­nischen Konzerns aus verschie­denen Kombi­nationen gewählt werden. Das ist bei den Amazon-Ange­boten nicht möglich, hier müssen Sie aus den vorge­fer­tigten Optiken aussu­chen. Zur Wahl stehen Silver White, Silver-Navy, Gold Yellow und Black Khaki.

Amazon veran­schlagt jeweils einen Preis von 799 Euro. Wir haben uns abseits des Amazon-Online-Shops umge­schaut, was die Bespoke Edition woan­ders kostet. Letzt­lich ist diese nur im Samsung Online-Shop zu bekommen, Amazon bewirbt die genannten Farben mit "Exklusiv bei Amazon".

Im Samsung Online-Shop kostet die Bespoke Edition des Galaxy Z Flip 4 derzeit 1199 Euro. Damit ist das Amazon-Angebot zunächst deut­lich güns­tiger, Sie können aber anders als bei Samsung direkt keine eigenen Farb­kom­bina­tionen vornehmen.

Im Samsung Online-Shop deut­lich teurer

Bei Samsung läuft derzeit eine Aktion, bei der es zum Preis von 1199 Euro zum Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition ein Galaxy Tab S6 Lite (2022) mit Wi-Fi/64 GB ohne Aufpreis dazu gibt. Der derzeit beste Markt­preis für das Tablet beträgt rund 285 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: Medimax).

Das Samsung Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition nur wegen des "kosten­losen" Tablets im Samsung Online-Shop zu kaufen, lohnt sich damit nicht. Sollten Ihnen aber die zur Auswahl stehenden Farben im Amazon Online-Shop nicht zusagen, weil Sie nicht Ihren Geschmack treffen, bleibt Ihnen derzeit nur der Kauf zu einem deut­lich höheren Preis bei Samsung.

Grund­sätz­lich empfehlen wir Ihnen den Preis­ver­gleich. Unter Umständen gibt es bei künf­tigen Aktionen die Bespoke Edition im Samsung Online-Shop güns­tiger als zum Stand jetzt. Ist Ihnen ein indi­vidu­elles Farb-Design nicht wichtig, bekommen Sie das Galaxy Z Flip 4 beispiels­weise in der Farbe "Graphit" mit 256 GB derzeit schon zum Preis in Höhe von 762 Euro inklu­sive Versand­kosten (Händler: Note­books­bil­liger).

Wenn Sie wissen möchten, wie das Samsung Galaxy Z Flip 4 in der Praxis abge­schnitten hat, lesen dies in einem ausführ­lichen Test­bericht.