Samsung: Mai-Patch für Galaxy Flip 3 und Fold 3

Eine erfolg­reiche Update-Politik funk­tio­niert nur, wenn man als Smart­phone-Hersteller auch hält, was man verspricht. Im Falle von Samsung klappt das in der Regel ganz zuver­lässig. Auf einem in der Redak­tion genutzten Samsung Galaxy Z Flip 3 5G stand heute ein Update zum Down­load bereit. Wir prüfen unter anderem dieses Smart­phone regel­mäßig manuell auf Updates. Dieser Vorgang sei gene­rell auch allen Smart­phone-Nutzern empfohlen, die ihr Mobil­gerät auf einem aktu­ellen Soft­ware-Stand halten wollen. Es kann nämlich sein, dass ein Soft­ware-Update verfügbar ist, das System den Nutzer aber erst später auto­matisch darüber benach­rich­tigt. Damit das aber auch eintritt, muss norma­ler­weise auch das Häkchen bei auto­mati­schen Soft­ware-Updates gesetzt sein - was ohnehin gene­rell für die Smart­phone-Sicher­heit uner­läss­lich ist, damit keine wich­tigen Aktua­lisie­rungen verpasst werden. Samsung Galaxy Z Flip 3 (vorne) und Galaxy Z Fold 3

Bild: teltarif.de Im Falle des Samsung Galaxy Z Flip 3 5G findet sich das Menü "Soft­ware-Update" in den "Einstel­lungen". Darüber kann nach verfüg­baren Updates gesucht werden. Wir konnten den größeren Kollegen des Flip 3, das Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, zwar nicht selbst auf zur Verfü­gung stehende Updates über­prüfen. Es ist aber davon auszu­gehen, dass auch das Foldable im Tablet-Format mit dem Mai-Sicher­heits­patch zeitnah bedacht wird.

Mai-Sicher­heits­patch für die aktu­ellen Fold­ables

Die Update-Größe belief sich im Falle des in der Redak­tion genutzten Galaxy Z Flip 3 5G auf 246,69 MB. Das ist über­schaubar. Der Down­load über ein WLAN-Netz­werk ist zwar grund­sätz­lich empfeh­lens­wert. Down­load-Dateien von dieser Größe dürften bei vielen Smart­phone-Nutzern mit Tarifen, die über ein ausrei­chendes Daten­kon­tin­gent verfügen, aber auch über das mobile Netz­werk kein Problem darstellen.

Oftmals sind die Neuig­keiten eines Updates, die im Chan­gelog aufge­führt sind, etwas kryp­tisch. So ist es bei den Updates, die Samsung für seine Smart­phone-Modelle bereit­stellt, in der Regel so, dass dort auch Stan­dards aufge­führt sind wie "Eine Soft­ware-Aktua­lisie­rung enthält zum Beispiel die folgenden Kompo­nenten: - Stabi­litäts­ver­bes­serungen und Bugfixes für das Gerät. - Neue und/oder erwei­terte Funk­tionen. - Weitere Verbes­serungen für eine opti­male Leis­tung."

Damit kann man nun nicht beson­ders viel anfangen. Ausführ­lichere Chan­gelogs, bei denen auf Verän­derungen im Detail einge­gangen wird, gibt es eher bei größeren Firm­ware-Updates des OneUI-Inter­face. Die Aktua­lisie­rung der Sicher­heits­patch-Ebene mit Datum auf den 1. Mai 2022 steht jeden­falls im Fokus des aktuell zur Verfü­gung gestellten Updates.

