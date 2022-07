Samsung Galaxy Z Flip 3 & Fold 3: Der Juli-Patch ist da

Samsung rollt erneut ein Soft­ware-Update für seine Fold­ables der dritten Gene­ration aus. Somit erhalten Galaxy Z Flip 3 5G und Galaxy Z Fold 3 5G aktu­elle Soft­ware, die die Sicher­heit des Geräts verbes­sern soll.

Wer eines dieser Geräte - oder auch beide - besitzt, ein Update aber noch nicht erhalten hat, muss nicht verwun­dert sein. Hersteller-seitige Soft­ware-Updates für Smart­phones werden in der Regel in Schüben ausge­rollt. Das bedeutet, dass nicht alle Nutzer gleich­zeitig in den Geschmack der Aktua­lisie­rungs­mög­lich­keit kommen.

Manu­elle Prüfung auf Updates empfohlen

Samsung Galaxy Z Flip 3 (vorne) und Galaxy Z Fold 3

Bild: teltarif.de

Grund­sätz­lich ist es empfeh­lens­wert, in den Einstel­lungen eines Smart­phones bei auto­mati­sche Updates ein Häkchen zu setzen. Dann verpassen Sie auch nicht wich­tige Soft­ware-Updates, die bereit­gestellt werden. Ist die auto­mati­sche Benach­rich­tigung aktiv, sollten Sie auch vom System eine Meldung erhalten, wenn ein neues Update herun­ter­geladen werden kann. Es kann jedoch vorkommen, dass eine solche System­mel­dung erst später erfolgt, obwohl das Update bereits zum Down­load frei­gegeben wurde.

Wir haben heute ein in der Redak­tion genutztes Galaxy Z Flip 3 5G auf verfüg­bare Updates manuell geprüft. Das geht ganz einfach über das Einstel­lungs­menü. Anschlie­ßend scrollen Sie nach unten, bis Sie den Punkt "Soft­ware-Update" errei­chen. Nach dem Klick darauf können Sie bei bestehender Inter­net­ver­bin­dung über "Herun­ter­laden und instal­lieren" nach neuen Soft­ware-Updates suchen. So erhalten Sie stets Kenntnis darüber, ob es für Ihr Smart­phone wich­tige Aktua­lisie­rungen gibt.

Neue Sicher­heits­patch-Ebene

In unserem Fall stand anschlie­ßend ein neues Update bereit. Die Versi­ons­größe belief sich auf 251,85 MB. Die wich­tigste Infor­mation des Soft­ware-Updates ist die Bereit­stel­lung des Patches, der auf die "Sicher­heits­patch-Ebene: 1. Juli 2022" datiert ist. Nach dem Down­load und der Instal­lation der Soft­ware-Aktua­lisie­rung können Sie im Einstel­lungs­menü unter "Tele­fon­info" und "Soft­warein­for­mationen" den Status der aktua­lisierten "Android-Sicher­heits­patch-Ebene" kontrol­lieren.

Ein Galaxy Z Fold 3 5G konnten wir nicht auf Updates über­prüfen. Es ist aber davon auszu­gehen, dass auch das Foldable im Tablet-Format mit dem neuen Sicher­heits­patch bedacht wird.

Mit einem Update auf OneUI Watch 4.5 bekommt die Samsung Galaxy Watch4 neue Funk­tionen. Welche das sind, lesen Sie in einer weiteren News.