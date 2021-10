teltarif.de-Talk: Samsung Galaxy Z Flip 3 5G im Dauer-Test

Samsung hat im August zwei neue Smart­phones mit falt­barem Display vorge­stellt. teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds hat seit dem Markt­start ein Galaxy Z Flip 3 im Einsatz. Das haben wir zum Anlass für ein zwangs­loses Gespräch über die Erfah­rungen genommen, die er in den vergan­genen einein­halb Monaten mit dem Klapp-Handy gemacht hat.

Foto: teltarif.de Das Samsung Galaxy Z Flip 3 ist ein faszi­nie­rendes Smart­phone. Das Gerät lässt sich "zusam­men­falten" und ist dann sehr kompakt. Klappt man den Boliden auf, so hat man ein "ausge­wach­senes" Android-Mobil­telefon vor sich. Der Hersteller will das Klapp-Handy auch als Mode­acces­soire posi­tio­nieren. Doch was leistet das Gerät als Smart­phone im Alltag?

Wie ist es um die Akku­lauf­zeit bestellt und wie macht sich das Display? Stört die Falte in der Mitte des Touch­screens? Was kann man mit dem Handy machen, wenn es zuge­klappt ist. Schließ­lich verfügt es auch über ein Außen­dis­play? All das sind Themen, auf die wir in der aktu­ellen Ausgabe unseres Podcasts "Strip­pen­zieher & Tarif­dschungel" eingehen.

Mit dem Galaxy Z Fold 3 hat Samsung im August noch ein weiteres Smart­phone mit falt­barem Display vorge­stellt. Mit diesem Gerät verfolgt der Hersteller einen anderen Ansatz als mit dem Flip 3. So gehen wir im Podcast auch auf den zweiten "Knicke­rich" des korea­nischen Herstel­lers ein.

