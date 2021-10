Samsung Galaxy Z Flip 3 5G: Ein Foldable geht baden

Samsung hat ein neues Video veröf­fent­licht, in dem der Konzern die Robust­heit von Galaxy Z Fold 3 5G und Galaxy Z Flip 3 5G demons­triert. Wir haben mit dem Flip 3 selbst einen Wasser­test gemacht.

Die neuen Fold­ables von Samsung dürften mehr Menschen bekannt sein, als es die Vorgänger-Gene­rationen waren. Das mag mitunter an dem Ziel liegen, Fold­ables massen­taug­lich zu machen. Insbe­son­dere mit dem Galaxy Z Flip 3 5G will Samsung mehr Smart­phone-Nutzer über­zeugen. Das hat aber nicht nur etwas mit den güns­tigeren Start­preisen zu tun, sondern auch mit der weiter­ent­wickelten Technik. Fold­ables galten nämlich nicht als beson­ders stra­pazier­fähig. So verfügen Falter wie das Galaxy Z Fold 2 5G und das Galaxy Z Flip 5G nicht über einen Schutz­stan­dard.

Den Wasser­schutz hat Samsung bei den neuen Modellen nach­geholt. In einem jüngst veröf­fent­lichten Video demons­triert der südko­rea­nische Konzern die Robust­heit von Galaxy Z Flip 3 5G und Galaxy Z Fold 3 5G in verschie­denen Szena­rien. Das soll womög­lich noch zurück­hal­tende Inter­essenten auf den Geschmack bringen.

Video zeigt die Robust­heit der neuen Fold­ables

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G (l.) und Galaxy Z Flip 3 5G

Bild: teltarif.de

Zur Demons­tra­tion der Halt­bar­keit der beiden Fold­ables werden sie verschie­denen Einflüssen ausge­setzt. Galaxy Z Flip 3 5G und Galaxy Z Fold 3 5G müssen der Klima­kammer trotzen. Es soll sicher­gestellt werden, dass Funk­tionen wie Video­wie­der­gabe und Kame­rakom­ponenten auch unter verschie­denen Bedin­gungen wie Trocken­heit, Feuch­tig­keit, Hitze und Kälte noch funk­tio­nieren.

Im Gegen­satz zu den Vorgän­gern sind die neuen Display­kni­cker wasser­beständig. Im Video wird gezeigt, wie Galaxy Z Flip 3 5G und Galaxy Z Fold 3 5G in Wasser getaucht werden. Um zu zeigen, dass die Geräte weiterhin funk­tio­nieren, wird die Video­wie­der­gabe fort­gesetzt.

Das Galaxy Z Fold 3 5G ist neben dem Galaxy S21 Ultra das zweite Smart­phone abseits der Note-Serie, für das Samsung den S-Pen-Support frei­geschaltet hat. Das Display des Fold­ables ist aufgrund seiner falt­baren Eigen­schaften von Grund auf nicht so robust wie das herkömm­licher Glas-Panels. Der S Pen, der speziell für das Galaxy Z Fold 3 5G vorge­sehen ist, besitzt deshalb eine flexible Spitze, die bei zu großem Druck nach­gibt.

Das wich­tigste Feature der Fold­ables ist die Möglich­keit, sie zusam­men­klappen zu können. Ein Falt­test soll beweisen, dass sich die Fold­ables 200.000 Mal falten lassen. Das entspricht laut Hersteller etwa 100 Falt­vor­gängen am Tag bezie­hungs­weise eine Nutzung von ca. fünf Jahren.

Das Video von Samsung können Sie sich nach­fol­gend anschauen (via YouTube-Kanal "Samsung News­room"):

