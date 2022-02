5G-Test: Samsung-Foldable vs. Nokia-Mittelklasse

Wir führen regel­mäßig 5G-Tests durch. Zuletzt testeten wir das 5G-DSS-Netz von Voda­fone im Berliner Südwesten. Die Nano-SIM-Karte des Provi­ders hatten wir dazu in ein Samsung Galaxy Z Flip 3 5G einge­legt. Anschlie­ßend kam uns die Idee, die SIM-Karte auch in ein Nokia X10 zu legen. Das ist eben­falls 5G-fähig, ist als Mittel­klasse-Modell aber deut­lich güns­tiger zu bekommen.

In einem ersten Test haben wir uns ange­schaut, welche Verbin­dungs­geschwin­dig­keiten mit beiden Modellen möglich sind. Als Mess­instru­ment haben wir die Speed-Test-App von Ookla gewählt, die sich für beide Smart­phone-Andro­iden im Google Play Store down­loaden lässt.

Voda­fone-5G: Flip 3 vs. Nokia X10

Nokia X10 (l.) und Galaxy Z Flip 3 im Vodafone-5G-Test

Logo: Vodafone, Foto/Montage: teltarif.de

In einem Test ermit­telten wir mit dem Samsung Galaxy Z Flip 3 5G mit der Speed-Test-App eine Down­load­geschwin­dig­keit von 305 MBit/s und im Upload 25,8 MBit/s. An der glei­chen Stelle waren es mit dem Noka X10 236 MBit/s im Down­load und 13,8 MBit/s im Upload, nach dem wir die Voda­fone-SIM aus dem Foldable entnommen und in den Schacht des Nokia einge­legt hatten. Über einen Fußweg von etwa einen Kilo­meter hatten wir mit beiden Smart­phones durch­gehend 5G-Empfang, zumin­dest laut Symbol in der Status-Leiste der Smart­phones.

An einer anderen Stelle führten wir dann erneut einen 5G-Test im DSS-Netz von Voda­fone mit beiden Smart­phones durch. Mit dem Samsung-Foldable waren so bis zu 368 MBit/s im Down­load und 36,1 MBit/s im Upload möglich, in einem zweiten Test an der glei­chen Stelle sogar 426 MBit/s. Mit 38,6 MBit/s war die Upload-Geschwin­dig­keit im Gegen­satz zum Test davor leicht höher.

Im Test mit dem Nokia X10 ermit­telten wir zunächst 316 MBit/s im Down­load und 42,1 Mbit/s im Upload. In einem zweiten Test waren die ermit­telten Über­tra­gungs­raten nur gering­fügig abwei­chend.

Beide Modelle sind 5G-DSS-fähig

Beim Samsung Galaxy Z Flip 3 5G sind anhand der Vergleichs­tests die Über­tra­gungs­raten im Down­load höher gewesen, dafür waren die Geschwin­dig­keiten im Upload mit dem Nokia X10 in der Regel höher. Man muss jetzt deswegen nicht gleich zu einem deut­lich teureren Smart­phone greifen. Dafür sind die Unter­schiede bei diesem Beispiel zu gering. Beide Smart­phone-Modelle unter­stützen die DSS-Tech­nologie von Voda­fone, was wichtig ist, wenn man das DSS-Netz denn nutzen will. "Echtes 5G" - 5G Stan­dalone - unter­stützen bislang nur wenige Smart­phone-Modelle. In dem von uns genutzten Prepaid-Tarif Callya Digital gibt es diese Option ohnehin nicht, dafür ist die Non-Stan­dalone-Vari­ante mitt­ler­weile ohne Aufpreis enthalten. Es kommt also auch immer auf die Kondi­tion des Tarifs und gene­rell den Netz­ausbau an.

Gigabit-Geschwin­dig­keiten konnten wir an den von uns gewählten Test­stellen nicht ermit­teln. In früheren Tests besuchten wir einen Hotspot in Berlin-Kreuz­berg, an dem das im Telekom-Netz und mit einem Smart­phone von OnePlus möglich war. Aller­dings ist das eben nur in ausge­bauten Hotspots auf den Frequenzen im Bereich vom 3500 MHz möglich, und das in der Regel nur über wenige 100 Meter.

Für erste Erfah­rungen

Wer erste Erfah­rungen mit 5G machen möchte, weil es sein Vertrag schon hergibt, der kann auch zu einem güns­tigeren Handy greifen, das die DSS-Tech­nologie unter­stützt. Es muss in der Regel kein teures High-End-Smart­phone sein, um das zu ermög­lichen. In unserer Handy-Daten­bank finden Sie Daten­blätter zu Smart­phone-Modellen. In den jewei­ligen Daten­blät­tern finden Sie in der Rubrik Mobil­funk auch die unter­stützten Frequenzen.

Wer Speed­tests auspro­bieren will, sollte sein Daten­volumen im Auge behalten, wenn das nicht gerade hoch oder unbe­grenzt ist. Wir haben insge­samt zehn Speed­tests mit der App von Ookla durch­geführt. Vor dem ersten Test wurde ins in der Voda­fone-App ein noch verfüg­bares Daten­volumen von 14,1 GB ange­zeigt. Nach den 10 Tests waren noch 8,97 GB verfügbar.

