Großes Update: Samsung Galaxy Z Flip 3 bekommt OneUI 4.1

Samsung rollt ein großes Soft­ware-Update für das Galaxy Z Flip 3 aus. Wir sagen Ihnen, was neu ist.

Samsung aktua­lisiert die Soft­ware für die aktu­elle Foldable-Gene­ration. Heute prüften wir im Einstel­lungs­menü/Soft­ware-Update ein in der Redak­tion genutztes Samsung Galaxy Z Flip 3 5G nach verfüg­baren Updates. Anschlie­ßend bekamen wir die Infor­mation, dass eine Aktua­lisie­rung auf das Inter­face OneUI 4.1 zur Verfü­gung steht. Es ist davon auszu­gehen, dass auch das Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ein entspre­chendes Update erhält. Im Falle des Flip 3 belief sich die Größe der Down­load-Datei auf 984,68 MB.

Neben einem langen Chan­gelog, was sich alles geän­dert hat, findet mit der Firm­ware-Aktua­lisie­rung auch die Sicher­heits­patch-Ebene mit Datie­rung auf den 1. März 2022 Einzug in das Foldable. Nach­fol­gend lesen Sie wich­tige Verän­derungen, die OneUI 4.1 im Gepäck hat.

Verbes­serungen für die Kamera

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Bild: teltarif.de

Einen hohen Stel­len­wert in der Smart­phone-Foto­grafie hat die Nacht­foto­grafie inne, denn da müssen die Kameras der Mobil­tele­fone unter Beweis stellen, was sie können. Samsung will mit OneUI 4.1 das Feature Nacht-Portrait für das Flip 3 verbes­sert haben. Nacht­auf­nahmen stehen nun auch im Portait-Modus zur Verfü­gung. Darüber hinaus heißt es im Chan­gelog, dass die Belich­tung von Portraits auch nach der Aufnahme ange­passt werden kann. Portrait-Effekte lassen sich auch nach­träg­lich hinzu­fügen, indem der Unschärfe-Effekt zum Hinter­grund aller Bilder hinzu­gefügt werden kann, auf denen eine Person zu sehen ist.

Videos in der Regie­ansicht sollen mit getrennten Vorder- und Rück­sei­ten­videos gespei­chert und später bear­beitet werden. Aufnahmen können im Video­player in Ansichten wie Split-Screen oder Bild-in-Bild abge­spielt werden.

Galerie-App

Auch die Galerie-App wurde ange­fasst. Funk­tionen für die Bear­bei­tung und Orga­nisa­tion von Aufnahmen sollen verbes­sert worden sein. So sollen sich verschwom­mene Gesichter nach­schärfen lassen und Verzer­rungen, die auf externen Bild­schirmen wie Fern­sehern sichtbar werden, sollen behoben werden können. Außerdem gehöre eine erleich­terte Frei­gabe von Bildern dazu. Wenn Alben frei­gegeben werden, sollen Personen nicht mehr einzeln für frei­gege­bene Alben einge­laden werden müssen. Es genüge ein Link, der weiter­gegeben werden kann ohne, dass die Empfänger einen Samsung-Account oder ein Galaxy-Gerät besitzen müssen.

Vorschläge sollen erwei­tert werden, in dem die Galerie passende Effekte für Aufnahmen vorschlägt. Weiterhin sollen sich Bewe­gungs­auf­nahmen in einzelne Bilder umwan­deln lassen, um Spei­cher­platz auf dem Smart­phone einzu­sparen. Aufnahmen, die sich dafür eignen, sollen von der Galerie vorge­schlagen werden. Im Chan­gelog wird als Beispiel Doku­mente genannt.

Bilder sollen sich in ein 24-Stunden-Zeit­raffer-Video umwan­deln lassen. Für Land­schafts­auf­nahmen soll dazu eine Schalt­fläche in der Galerie ange­zeigt werden.

Weitere Neue­rungen von OneUI 4.1

AR-Modus (u.a. mehr Designs für Emoji-Sticker)

Google Duo (u.a. während eines Video­anrufs den Bild­schirm einer anderen App frei­geben)

Samsung Health (u.a. verbes­serte Trai­nings­auf­zeich­nung mit der Galaxy Watch 4)

Smart Switch (u.a. mehr Über­tra­gungs­optionen von Dateien auf ein neues Galaxy-Gerät)

Smart Things Find (u.a. Warnung erhalten, wenn ein verwen­deter Galaxy SmartTag zu weit vom gekop­pelten Smart­phone entfernt ist)

Frei­geben (u.a. Bear­bei­tungs­ver­lauf von einem geteilten Bild frei­geben, damit der Empfänger diesen nach­voll­ziehen und gege­benen­falls wieder rück­gängig machen kann)

Apps auswählen, in welchen auto­mati­sche Text­kor­rek­turen erscheinen sollen

Größe des virtu­ellen Arbeits­spei­chers in der Gerä­tewar­tung fest­legen

CPU-/GPU-Leis­tung zu Beginn eines mobilen Spiels soll nicht einge­schränkt werden

Das Moto­rola Fron­tier soll eine 200-Mega­pixel-Kamera von Samsung erhalten. Mehr dazu lesen Sie in einer weiteren News.