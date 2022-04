Samsung legt nach: Weiteres Update für das Galaxy Z Flip 3

Erst Ende März berich­teten wir darüber, dass das Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ein großes Update erhielt. Samsung stellte ein Update auf das Inter­face OneUI 4.1 zur Verfü­gung, das zahl­reiche Neue­rung im Gepäck hat, darunter Verbes­serungen für die Kamera und die Galerie-App. Weitere wich­tige Neue­rungen haben wir in einer sepa­raten Meldung zusam­men­gefasst.

Neben den Updates für die Samsung-Firm­ware wurde auch die Sicher­heits­patch-Ebene aktua­lisiert. Diese war bis zum großen Update Ende März noch auf den 1. Februar datiert und wurde auf den 1. März 2022 gehievt. Jetzt rollt der Hersteller aus Südkorea ein weiteres wich­tiges Update für das Klapp­handy-Foldable aus.

Neues Soft­ware-Update für das Galaxy Z Flip 3 5G

Samsung Galaxy Z Flip 3

Bild: teltarif.de

Wir prüften heute Morgen ein in der Redak­tion genutztes Samsung Galaxy Z Flip 3 5G im Einstel­lungs­menü unter Soft­ware-Update manuell auf verfüg­bare Aktua­lisie­rungs­dateien. Das machen wir aus Berufs­gründen häufiger, empfehlen wir aber auch allen Nutzern, die nicht auf die auto­mati­sche Update-Infor­mationen durch das System warten wollen. So kann es sein, dass ein Update bereits zur Verfü­gung steht ohne, dass Sie davon vom System in Kenntnis gesetzt werden.

Nach dem manu­ellen Test konnten wir ein neues Soft­ware-Update herun­ter­laden. Im Falle des Flip 3 belief sich die Datei-Größe auf 251,76 MB. Die wich­tigste Verbes­serung des Updates ist offen­sicht­lich und betrifft die Aktua­lisie­rung der Sicher­heits­patch-Ebene, die auf den 1. April 2022 datiert ist. Samsung liefert hier also entspre­chend flott nach dem großen Update nach, was löblich ist, aber auch über­raschend. Wir hatten durchaus erst gegen Ende April mit dem Update auf die neue Sicher­heits­patch-Ebene gerechnet. Es ist zu erwarten, dass der April-Patch auch für den großen Bruder Samsung Galaxy Z Fold 3 5G ausge­rollt wird. Das konnten wir aber nicht selbst über­prüfen. Wer das Foldable im Tablet-Format besitzt, dem empfehlen wir eben­falls den manu­ellen Test auf die Verfüg­bar­keit eines Updates.

Samsung gehört zu den Smart­phone-Herstel­lern, die regel­mäßig Update-Prognosen für ihre Modelle abgeben. Bestimmte Geräte im Port­folio sollen vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates erhalten. Für welche Smart­phone-Hersteller es noch gute Prognosen hinsicht­lich vergleichs­weise langem Soft­ware-Support gibt, lesen Sie in einer Über­sicht.