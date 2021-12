Samsung: Foldable bekommt wichtiges Software-Update

Samsung hat kürz­lich seinen Rollout-Plan für Android 12 veröf­fent­licht. Die Über­sicht bietet einen guten Anhalts­punkt für Nutzer von Samsung-Smart­phones bezie­hungs­weise Käufern, wann sie mit der Verfüg­bar­keit der neuesten Soft­ware rechnen können.

Im Dezember wird dem Plan zufolge die Bereit­stel­lung von Android 12 für die Fold­ables Galaxy Z Flip 3 5G und Galaxy Z Fold 3 5G erwartet.

Das Klapp­handy-Foldable der ersten Gene­ration Galaxy Z Flip soll erst im Januar mit dem Firm­ware-Update bedacht werden. Zumin­dest bekommt das Modell jetzt den wich­tigen Sicher­heits­patch, der auf den 1. Dezember 2021 datiert ist.

Flip 3: Android 12 könnte bald erscheinen

Samsungs erstes Klapp-Foldable: Galaxy Z Flip

Wie das Online-Portal Sammo­bile berichtet, habe Samsung damit begonnen, ein Update mit dem neuesten Sicher­heits­patch für Galaxy-Z-Flip-Nutzer in Öster­reich und der Schweiz auszu­rollen. Es ist zu erwarten, dass die Soft­ware in Kürze auch für Nutzer in Deutsch­land in Form eines Updates zur Verfü­gung gestellt wird.

Die neueste Gene­ration Galaxy Z Flip 3 5G muss sich bislang noch mit dem Novem­ber­patch begnügen. Zum Stand jetzt läuft auf einem in der Redak­tion genutzten Foldable des besagten Modells noch der Patch, der auf den vergan­genen Monat datiert ist.

Dass es noch kein Update mit dem Dezem­ber­patch gegeben hat, könnte einen guten Grund haben. Da Samsung dem eigenen Rollout-Plan entspre­chend vorsieht, unter anderem das Galaxy Z Flip 3 5G im Dezember mit Android 12 zu versorgen, ist davon auszu­gehen, dass es kein sepa­rates Update mit der neuen Sicher­heits­patch­ebene mehr geben wird.

Statt­dessen ist es wahr­schein­licher, dass der Dezember-Sicher­heits­patch samt Aktua­lisie­rung auf Android 12 respek­tive OneUI 4.0 gelie­fert wird.

