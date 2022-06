Galaxy XCover6 Pro: Mit Barcode-Scanner & Walkie-Talkie

Schon vor dem offi­ziellen Start veröf­fent­licht Samsung das Daten­blatt des XCover6 Pro. Das firmentaug­liche Outdoor-Handy verwan­delt sich auf Wunsch in ein Walkie-Talkie oder einen Barcode-Scanner. Eine IP-68 Zerti­fizie­rung, NFC und frei beleg­bare Tasten machen es zu einem robusten Alles­könner, der aller­hand zu bieten hat.

Eigent­lich wollte Samsung das Galaxy XCover6 Pro erst am 13. Juli zusammen mit dem Galaxy Tab Active4 Pro vorstellen. Einige Leaks, beispiels­weise das Auftau­chen des Gerätes in der Google Play Console, scheinen den südko­rea­nischen Hersteller jedoch dazu veran­lasst zu haben, den Schleier schon vorher zu lüften und das Daten­blatt des robusten Smart­phones bereits jetzt zu veröf­fent­lichen.

Für den harten Arbeits­ein­satz opti­miert

Samsung Galaxy XCover6 Pro

Bild: Samsung Im Gegen­satz zu den meisten Outdoor-Geräten anderer Hersteller verzichtet Samsung bei seinem XCover6 Pro auf jegli­chen Schnick­schnack wie kantig-bunte oder futu­ris­tisch anmu­tende Gehäuse-Bumper und hüllt die Rück­seite des Smart­phones statt­dessen in eine schlicht-schwarze Schutz-Gummie­rung.

Mit dem unauf­fäl­ligen Design richtet sich Samsung an Arbeits­kräfte oder Unter­nehmen, die ein stabiles Handy benö­tigen, das optisch nicht nach Trek­king­touren oder Moun­tain­bike-Rallys schreit und gut in den Firmen­alltag inte­griert werden kann.

6,6-Zoll-Display und IP68-Zerti­fizie­rung

Auf den ersten Blick unter­scheidet sich das 168,8 mal 79,9 mal 9,9 mm große und 235 g schwere Telefon somit gar nicht so sehr von Nicht-Outdoor-Handys, wenn­gleich die Ränder rund um das 6,6 Zoll große FHD+-TFT-Display etwas breiter ausfallen als bei den meisten aktu­ellen Smart­phones.

Der Screen verfügt über eine schüt­zende Corning Gorilla Glass Victus+ Vered­lung und eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Eine IP68-Zerti­fizie­rung beschei­nigt die Resis­tenz gegen eindrin­gendes Wasser oder Staub.

Dual-Kamera mit 50-MP-Sensor

Wer unter­wegs gerne Bilder knipst oder eine Kamera für Doku­men­tati­ons­zwecke benö­tigt, kann auf eine Dual-Cam auf der Rück­seite zurück­greifen, die mit einem 50-MP-Sensor mit f/1,8-Blende, einem 8-MP-Ultra-Weit­win­kel­sensor mit f/2,2-Blende sowie einem LED-Blitz ausge­stattet ist. Selfies nimmt das Xcover6 Pro mit einer 13-MP-Kamera auf, die in einer Tropfen-Notch über dem Display sitzt.

Den Antrieb über­nimmt ein nicht weiter benannter 6-nm-Octa-Core-Prozessor mit Unter­stüt­zung von 6 GB RAM. Der interne Flash-Spei­cher fasst 128 GB und lässt sich mittels microSD-Karte um bis zu 1 TB aufrüsten.

Austausch­barer 4.050-mAh-Akku und Knox Capture

Fast schon ein Relikt der Vergan­gen­heit, das wir uns häufiger bei neuen Smart­phones wünschen würden: Ein austausch­barer Akku - in diesem Fall eine 4050-mAh-Batterie. Ferner stattet Samsung sein XCover6 Pro mit nütz­lichen Features wie NFC, GPS, Dual-Sim mit 5G-Unter­stüt­zung, Gesichts­erken­nung, einem Finger­abdruck­scanner in der Power-Taste, einem Headset-Anschluss sowie USB-Type-C-3.2 aus.

Dank seiner POGO-Pins können Sie das Smart­phone in einer kompa­tiblen Lade­schale aufladen. Über Knox Capture dient das Gerät als Barcode-Scanner oder Walkie-Talkie; zwei program­mier­bare Tasten lassen sich mit belie­bigen Funk­tionen belegen.

Das Galaxy XCover6 Pro wird ab Juli 2022 in ausge­wählten Märkten in Europa und Asien verfügbar sein, weitere Regionen sollen folgen. Über den Preis des Smart­phones schweigt sich Samsung in seinem Daten­blatt aus. Diesen sollten wir jedoch spätes­tens bei der offi­ziellen Vorstel­lung erfahren.

