Galaxy XCover Pro: Business-Handy mit wechselbarem Akku

Samsung ist in Unpa­cked-Laune: Neben dem Galaxy S10 Lite und dem Note 10 Lite hat der Hersteller ein weiteres Smart­phone 2020 im Januar präsen­tiert. Das Galaxy XCover Pro richtet sich insbe­sondere an Busi­ness-Kunden.

Vorstel­lungs­flut powered by Samsung. Neben dem Galaxy Note 10 Lite und dem Galaxy S10 Lite hat der Hersteller ein weiteres Smart­phone vorge­stellt. Das Galaxy XCover Pro richtet sich insbe­sondere an profes­sionelle Einsatz­gebiete und ist daher mit Busi­ness-Features ausge­stattet. In Deutsch­land soll das XCover Pro Ende Januar verfügbar sein und 509 Euro kosten.

"Das Galaxy XCover Pro ist ein Spie­gelbild der zuneh­menden Inves­titionen und des Enga­gements von Samsung für den B2B-Markt", sagte DJ Koh, Presi­dent und CEO der IT & Mobile Commu­nica­tions Divi­sion von Samsung Elec­tronics. "Wir glauben, dass der Geschäfts­mobi­litäts­markt für 2020 reif für eine Trans­forma­tion ist, und wir beab­sich­tigen, Vorreiter bei der Entwick­lung einer offenen und kolla­bora­tiven mobilen Platt­form für die nächste Genera­tion digital befä­higter Arbeits­kräfte zu sein."

Samsung Galaxy XCover Pro: Busi­ness-Features für den Profi-Einsatz



Das Samsung Galaxy XCover Pro Das Samsung Galaxy XCover Pro

Laut Hersteller ist das XCover Pro das elegan­teste robuste All-in-One-Mobil­gerät auf dem Markt. Schließ­lich sollen Busi­ness-Kunden nicht nur ein halt­bares Gerät benutzen, es soll ja auch noch nett aussehen. Auf den ersten Blick erscheint es auch nicht unäs­thetisch - beispiels­weise im Gegen­satz zu einigen Outdoor-Smart­phones, die immer irgendwie aussehen, als hätte man es Case-in-Case gequetscht.

Das Galaxy XCover Pro ist nach IP68 vor Staub und dem Eindringen vor Wasser (dauer­haftes Unter­tauchen möglich) geschützt. Hinzu kommt ein Schutz vor Stößen, der sich Mili­tärstan­dard "MIL-STD 810G" nennt. Damit soll ein Schutz aus einer Fall­höhe von 1,5 Meter gewähr­leistet sein. Ein Hersteller, der bei einigen seiner Smart­phone-Modelle eben­falls auf die Zerti­fizie­rung setzt, ist LG.

Samsung Galaxy XCover Pro Datenblatt

[ Neuvorstellung ]



Das Display des Galaxy XCover Pro misst 6,3 Zoll Das Display des Galaxy XCover Pro misst 6,3 Zoll

Der Rahmen des 218 Gramm schweren Galaxy XCover Pro sieht mit seinen abge­rundeten Seiten robust aus, glei­ches gilt auch für die gerif­felte Rück­seite. Das Display misst in der Diago­nale 6,3 Zoll (Abmes­sungen: 159,9 mm x 76,7 mm x 9,94 mm) und löst maximal in Full-HD+ auf. Je nach Einsatz­gebiet profi­tiert der Nutzer auch von einem Hand­schuh­modus und "Wet Touch", also wenn die Bedien­finger mal nass sein sollten. Die 13-Mega­pixel-Front­kamera (Blende: f/2.0) sitzt in Design-Form eines Punch-Holes in der linken, oberen Display­ecke. Auf der Rück­seite gibt es ein Dual-Setting bestehend aus einer 25-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende: f/1.7) und einer 8-Mega­pixel-Tele­kamera (Blende: f/2.2). Ein opti­scher Finger­abdruck­sensor befindet sich an der Gehäus­eseite. Darüber hinaus können Nutzer zwei Tasten frei program­mieren.Für Leis­tung sorgen ein Exynos-9611-Prozessor sowie 4 GB Arbeits­spei­cher. Die interne Spei­cher­kapa­zität mit einem Volumen von 64 GB kann per microSD um bis zu 512 GB erwei­tert werden. Wir kein zusätz­liches Spei­cher­medium benö­tigt, kann den Platz für eine weitere Nano-SIM-Karte zwecks Dual-SIM-Funk­tion verwenden. Die Akku­kapa­zität von 4050 mAh klingt viel­verspre­chend. Der Strom­spei­cher kann mit einer Ausgangs­leis­tung von 15 Watt schnell wieder aufge­laden werden. Über­raschend ist, dass sich der Akku manuell auswech­seln lässt.

Ab Werk ist Android 10 vorin­stal­liert. Samsung gewährt eigenen Angaben zufolge mindes­tens vier Jahre Sicher­heits­updates. Neben der Google-Soft­ware gibt es auch eine Koope­ration mit Micro­soft. Mit dem Samsung Galaxy XCover Pro ist es möglich, die neu ange­kündigte Walkie-Talkie-Funk­tion in Micro­soft Teams nutzen zu können. Dazu muss nur ein Kontakt gemäß push-to-talk ange­wählt werden.

"Micro­soft und Samsung haben eine lange Tradi­tion darin, die beste Hard­ware und Soft­ware zusam­menzu­bringen, um die Heraus­forde­rungen unserer Kunden zu lösen", sagte Satya Nadella, CEO von Micro­soft. "Die leis­tungs­starke Kombi­nation aus Micro­soft-Teams und dem neuen Galaxy XCover Pro baut auf dieser Part­nerschaft auf und bietet erst­klas­sigen Mitar­beitern überall die Tech­nologie, die sie für eine bessere Zusam­menar­beit, Produk­tivität und Sicher­heit benö­tigen."

In knapp einem Monat wird Samsung das Galaxy S20 vorstellen. Nun sind Bilder vom Galaxy S20+ 5G aufge­taucht. Wie das Spit­zenmo­dell aussehen könnte, lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)