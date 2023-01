Preischeck: Samsung Galaxy Week bei Saturn & MediaMarkt

Im Rahmen einer Sonder­aktion werben Saturn und MediaMarkt noch bis zum 26. Januar 2023 mit dem Slogan "Samsung Galaxy Week – Verglei­chen zwecklos". Wir sind mal so dreist und tun es trotzdem.

Im Angebot finden wir unter anderem das Galaxy S22, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G sowie das Galaxy Z Flip4. Lohnt es sich, bei der Galaxy Week zuzu­schlagen, oder gibt es die Smart­phones bei anderen Anbie­tern güns­tiger? Market­place-Ange­bote berück­sich­tigen wir in unserem Vergleich nicht; als Vergleichs­platt­formen dienen idealo und billiger.de.

Der Über­sicht­lich­keit halber beschränken wir uns auf jeweils eine Gerä­tefarbe und Spei­cher­aus­stat­tung pro Modell. Da sich die Preise bei Online-Shops schnell ändern können, beziehen sich die hier genannten Beträge auf den Arti­kel­zeit­punkt und sind ausdrück­lich als nicht verbind­lich zu werten. Alle hier genannten Anbieter liefern die entspre­chenden Geräte versand­kos­ten­frei.

Samsung Galaxy S22

Galaxy S22

Bild: Samsung

Wir beginnen mit Samsungs Flagg­schiff aus dem Vorjahr. Dieses bieten Saturn & MediaMarkt während ihrer Galaxy Week in der schwarzen Vari­ante mit einem 128 GB großen Flash-Spei­cher und 8 GB RAM für 645,00 Euro (UVP liegt bei 849 Euro) an.

Ein Preis­ver­gleich über idealo lohnt sich in diesem Fall durchaus, denn Rezilla verkauft das Modell bereits für 583 Euro (mit dem Gutschein­code "REZILLA5"; sogar für nur 578 Euro), dicht gefolgt von Clever­tronic, wo es das Galaxy S22 für 579,99 Euro gibt. Die Suche über billiger.de spuckt das preis­wer­teste Angebot aus: Bei ds-compu­ter­technik soll das Smart­phone nur 568,99 Euro kosten.

Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, sich ein High-End-Smart­phone zu gönnen, wäre das Galaxy S22 somit eine güns­tige Alter­native zum bald erschei­nenden Galaxy S23. Jüngsten Gerüchten nach soll der Newcomer nämlich 100 bis 200 US-Dollar teurer werden als sein Vorgänger und würde somit bei einer grob geschätzten unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung von 949 Euro liegen.

Ob sich das Upgrade lohnt, muss jeder für sich selbst entscheiden – das voraus­sicht­liche Daten­blatt für das Galaxy S23 liegt bereits vor.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Galaxy S20 FE 5G

Bild: Samsung Nicht mehr ganz neu auf dem Markt, aber immer noch aktuell, plat­ziert sich das Galaxy S20 FE 5G im Farbton Cloud Navy (Blau) mit einem 6 GB großen Arbeits­spei­cher und einem 128-GB-Flash-Spei­cher im Rahmen der Galaxy Week mit 399 Euro (UVP 649 Euro). Eines der beein­dru­ckenden Merk­male des S20 FE 5G ist sein 6,5-Zoll-Infi­nity-O-Super-AMOLED-Display mit FHD+-Auflö­sung.

Saturn & MediaMarkt liefern sich in diesem Fall ein (fast) Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Online-Händler Cosse, der das Smart­phone für 398 Euro anbietet.

Eine ähnliche Ausstat­tung mit einer höheren Kamera-Auflö­sung und einem größeren Akku bietet das neuere und noch etwas güns­tigere Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A53 5G

Galaxy A53 5G

Bild: Samsung Für das schwarze Galaxy A53 5G mit einem 128 GB großen internen Spei­cher und 6 GB RAM verlangen Saturn & MediaMarkt während der Galaxy Week 319 Euro (UVP 449 Euro). Das Smart­phone gilt als nicht mehr ganz so geheimer Geheim­tipp unter den Samsung-Handys der A-Mittel­klasse und wartet mit einem 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Display mit FHD+-Auflö­sung auf.

In diesem Fall entpuppt sich der vermeint­liche Galaxy-Week-Deal als Beinahe-Schnäpp­chen. Es gibt das Device in derselben Ausstat­tung nämlich zum glei­chen Preis bei Euro­nics, und auch bei Otto soll es nur 99 Cent mehr kosten.

Samsung Galaxy A33 5G

Galaxy A33 5G

Bild: Samsung Das Galaxy A33 5G kostet im Farbton Awesome Black (Schwarz) mit einem 128-GB-Flash-Spei­cher und 6 GB RAM im Rahmen der Galaxy Week nur 299 Euro (UVP 369 Euro).

In puncto Display und Akku­kapa­zität ist es mit seinem 6,4-Zoll-Super-AMOLED-FHD+-Screen und einer 5000-mAh-Kraft­zelle ähnlich aufge­stellt wie das Galaxy A53 5G, hat aller­dings eine etwas schwä­chere Kamera.

Auch hier entpuppen sich Cool­blue und Cosse bei der Suche über idealo als Konkur­renten, die das Smart­phone mit 298 Euro noch eine Winzig­keit güns­tiger anbieten. Den attrak­tivsten Preis findet aller­dings das Vergleichs­portal billiger.de, welches das A33 5G beim Kauf über Kaufland.de mit 274,03 Euro listet.

Samsung Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4

Bild: Samsung Last, not least, bieten Saturn & MediaMarkt das Galaxy Z Flip4 in Graphite (Grau) mit einem 128 GB großen internen Spei­cher und 8 GB RAM für 729 Euro (UVP 1099 Euro) an. Der kleine Klapp-Androide zählt neben dem größeren Galaxy Z Fold4 zu den derzeit aktu­ellsten Fold­ables von Samsung.

Güns­tiger als bei Saturn & MediaMarkt ist das Device beim Online-Anbieter CarbonPhone, der gerade einmal 709 Euro dafür berechnet.

Fazit: Und ein Vergleich lohnt sich doch!

Der Vergleich lohnt sich im Rahmen der Samsung Galaxy Week vor allen Dingen beim Galaxy S22, Galaxy A33 5G und Galaxy Z Flip4 - hier lassen sich wirk­lich einige Euros sparen.

Wenn­gleich der Preis­unter­schied zwischen Saturn & MediaMarkt und anderen Online-Händ­lern beim Galaxy S20 FE 5G und Galaxy A53 5G nur marginal ausfällt, gibt es ihn immerhin.

Auch das iPhone 13 ist derzeit beim Händler freenet güns­tiger zu bekommen. In einem einem weiteren Artikel erfahren Sie, ob sich das Angebot lohnt.