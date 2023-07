Samsung Galaxy Watch6: Das Classic-Modell ist zurück

Samsung hat heute neben seinen beiden neuen Smart­phones mit falt­barem Display und drei Tablets auch zwei smarte Uhren vorge­stellt. Dabei handelt es sich um die Samsung Galaxy Watch6 und die Samsung Galaxy Watch6 Classic. Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro bleibt unver­ändert im Sorti­ment. Bemer­kens­wert ist vor allem das Come­back der Classic-Version, die sich durch eine dreh­bare Lünette auszeichnet.

Die Handy-Uhren haben zudem ein verän­dertes Inter­face bekommen. Dadurch sollen Nutzer die Möglich­keit bekommen, Inhalte einfa­cher und schneller zu erfassen. Die Displays haben eine rund 20 Prozent größere Anzei­gefläche als bei den Vorgän­gern. Dadurch konnte Samsung auch die virtu­elle Tastatur vergrö­ßern. Samsung stellt neue Smartwatches vor

Foto: teltarif.de

Die Displays bieten eine Spit­zen­hel­lig­keit von 2000 nits sowie eine auto­mati­sche Hellig­keits­anpas­sung an die Umge­bung bei Nutzung der Always-on-Funk­tion. So will Samsung eine noch bessere Ables­bar­keit vor allem bei direkter Sonnen­ein­strah­lung gewähr­leisten.

Gegen­über der Galaxy-Watch-5-Serie aus dem vergan­genen Jahr hat Samsung auch leis­tungs­fähi­gere Prozes­soren verbaut (Exynos W930). Diese sorgen für eine um 18 Prozent gestei­gerte Perfor­mance. Apps sollen bis zu 34 Prozent schneller starten als bei den Vorgän­gern und auch der Akku hält laut Samsung länger durch. Die Lünette ist je nach Modell und Vorgänger um 15 bis 30 Prozent geschrumpft. Darüber hinaus bietet Samsung neue Ziffern­blätter an, die die verfüg­bare Display­fläche noch besser ausnutzen.

Schwer­punkt auf Fitness-Funk­tionen

Die neuen Smart­watches von Samsung können rund um die Uhr die persön­lichen Fitness­werte ihres Trägers messen, und auto­mati­siert Ratschläge beispiels­weise zur Opti­mie­rung der Schlaf­gewohn­heiten des Nutzers unter­breiten. Anwender bekommen außerdem eine detail­lierte Analyse ihres Schlafs. Die Rückseite der Samsung Galaxy Watch6

Foto: teltarif.de Mit der neuen Galaxy-Watch6-Serie können auch die Fitness­funk­tionen noch stärker perso­nali­siert werden. Die Körper­zusam­men­set­zung liefert mit Mess­werten zur Skelett­mus­kulatur, zum Grund­umsatz, zum Körper­wasser- und Körper­fett­anteil eine umfang­reiche Moment­auf­nahme des Körpers und der persön­lichen Fitness. Auf dieser Basis können indi­vidu­elle Fitness­ziele defi­niert und Fort­schritte gemessen werden.

Eine neue Funk­tion von Samsung zur Messung der eigenen Herz­fre­quenz­bereiche analy­siert die indi­vidu­elle körper­liche Leis­tungsfähigkeit und defi­niert fünf Puls­bereiche. Damit können Nutzer ihre persön­lichen Ziele entspre­chend ihrer Leis­tungsfähigkeit fest­legen. Sie reichen von der Fett­ver­bren­nung bis hin zu hoch­inten­sivem Trai­ning. Zusätz­lich zu über 100 bestehenden Sport­arten zeichnet das neue Trai­ning Bahnen­lauf zudem die eigenen Läufe auf, während das Custom Workout dabei hilft, ein persön­liches Trai­nings­pro­gramm zu erstellen und zu tracken. Zeitanzeige auf der Samsung Galaxy Watch6

Foto: teltarif.de Neben den bestehenden Funk­tionen zur EKG- und Blut­druck-Messung kann ein HR Alert künftig auf abnorm hohe oder nied­rige Herz­fre­quenzen hinweisen. Diese Funk­tion ist noch nicht verfügbar und soll alsbald nach­gereicht werden. Zusätz­lich kann die Galaxy Watch6 während des Schlafs die Haut­tem­peratur messen. Die Sturz­erken­nung schlägt im Falle eines Sturzes an, zum Beispiel bei einem Sturz aus dem Bett oder während eines Work­outs. Bei einem Sturz wird auto­matisch ein Notruf ausge­löst. Zusätz­lich können zuvor fest­gelegte Notfall­kon­takte benach­rich­tigt werden.

Samsung Wallet am Hand­gelenk

Schnelleinstellungen auf der Samsung-Uhr

Foto: teltarif.de Aus Samsung Pay wird nun auch auf der Smart­watch die Samsung Wallet, die eine Kombi­nation des mobilen Bezahl­dienstes mit dem Samsung Pass bietet. Nutzer können per Auto Switch, der naht­losen Audio­ver­bin­dung, die Galaxy Buds2 Pro auto­matisch mit verschie­denen Samsung-Geräten verbinden lassen. Zudem kann über Find My Phone der Standort eines verlo­renen oder verlegten Smart­phones loka­lisiert werden.

Preise und Verfüg­bar­keit

Uhrzeit-Anzeige auf der Samsung Galaxy Watch6 Classic

Foto: teltarif.de Vorbe­stel­lungen für die neuen Smart­watches sind ab sofort möglich. Die Auslie­ferung startet am 11. August. Die Galaxy Watch6 ist in 44 mm in Graphite und Silver sowie in 40 mm in Graphit und Gold erhält­lich. Die Galaxy Watch6 gibt es in Black und Silver sowie in 43- und 47-mm-Vari­anten.

Die Galaxy Watch6 Classic 47 mm mit LTE ist für 499 Euro erhält­lich, die Vari­ante ohne Mobil­funk-Schnitt­stelle kostet 449 Euro. Das 43-mm-Modell ist für 469 bzw. 419 Euro zu bekommen. Die Galaxy Watch6 ist in 44 mm mit LTE für 399 Euro zu bekommen, ohne Mobil­funk für 349 Euro. Das 40-mm-Modell kostet 369 bzw. 319 Euro.

Vorbe­steller-Bonus

Blick ins App-Menü der Samsung Galaxy Watch6 Classic

Foto: teltarif.de Im Online Shop von Samsung besteht die Möglich­keit, beim Eintau­schen eines Altge­rätes eine Tausch­prämie von 75 Euro plus bis zu 150 Euro Altge­räte­wert als Sofort­abzug zu erhalten. Ist kein Altgerät zum Eintau­schen vorhanden, erhalten Kunden einen Sofort­abzug von 50 Euro im Waren­korb. Vorbe­steller bekommen ferner ein Nylo­narm­band gratis dazu. Darüber hinaus erhalten Kunden bei Bestel­lung bis 10. August 15 Euro Rabatt auf den Samsung Care+ Versi­che­rungs­schutz.

In einer weiteren Meldung finden Sie unseren kurzen Test zur nativen WhatsApp-Anwen­dung für WearOS, die auch mit den neuen Uhren von Samsung nutzbar ist.

Alle News zum Samsung Unpacked Event: