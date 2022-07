Galaxy Watch5 (Pro): Offizielle Renderbilder enthüllen Design

Nachdem bereits einige Daten zu den Preisen und Farben der neuen Samsung Galaxy Watch5-Reihe durch­gesi­ckert sind, ermög­licht uns Evan Blass auf 91mobiles einen ersten Blick auf das Design des Galaxy Watch5 und Galaxy Watch5 Pro.

Blass stellt die Rende­rings der Smart­wat­ches wie auf einem Dreh­teller in 3D-Ansicht dar, sodass wir einen genauen Eindruck davon bekommen, was uns bei der kommenden Serie erwartet.

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Galaxy Watch5 Pro Renderings

Bild: Evan Blass / 91mobiles Die Galaxy Watch5 Pro läuft unter dem Code­namen „Project X“ und stellt das Pendant zur letzt­jäh­rigen Galaxy Watch4 Classic dar.

Die Watch5 Pro soll in schwarzem oder grauem Titan erhält­lich sein und im Gegen­satz zur Vorgän­gerin 45 mm statt 46 mm oder 44 mm messen. Zudem verwendet sie bei der Armband­schließe eine Art Klick­system anstelle des Dorn­sys­tems und fällt etwas dicker aus als das Modell aus dem Jahr 2021.

Die dreh­bare Lünette weicht angeb­lich einer neuen Version, die Samsung „digi­tale Lünette“ nennt. Diese wölbt sich nach innen, was die Genau­igkeit bei der Bedie­nung verbes­sern soll.

Samsung Galaxy Watch5

Galaxy Watch 5 Renderings

Bild: Evan Blass / 91mobiles Unter dem Code­namen „Heard“ verbirgt sich die regu­läre Galaxy Watch5, die als Nach­folger der letzt­jäh­rigen Galaxy Watch4 gilt. Neben einer LTE-Vari­ante soll es dieses Modell auch in einer Blue­tooth-Version geben. Die Galaxy Watch5 erscheint in zwei Größen und in den Farb­vari­anten Pink, Gold, Grau und Silber. Den Bildern nach kommt die Watch5 nach wie vor mit dem Dorn-Verschluss­system daher.

Auf beiden Uhren läuft werks­seitig WearOS 3.5, das Samsung mit der One UI Watch 4.5 Benut­zer­ober­fläche über­zieht.

Das sollen die Smart­wat­ches kosten

Laut einem Tweet von Roland Quandt von WinFuture soll Samsung die Preise für seine kommenden Smart­wat­ches leicht erhöhen. So könnte die Galaxy Watch5 in der 40-mm-Größe rund 300 Euro kosten, während die 44-mm-Vari­ante mit 350 Euro zu Buche schlägt. Für die LTE-Versionen fallen zusätz­liche 50 Euro an. Die Galaxy Watch5 Pro dürfte bei etwa 490 Euro für das reine Blue­tooth-Modell und 540 Euro für die LTE-Option liegen.

