Galaxy Watch Active: Stilvolle Uhr in Deutschland gelandet

Die am 20. Februar vorgestellte Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Bei diversen Onlineshops, unter anderem Euronics und Alternate, ist der schlaue Zeitmesser auf Lager. Käufer erhalten ein Technik-Paket mit zahlreichen Schnittstellen und einem scharfen Display. Zudem lässt sich die durch IP68 und MIL-STD-810G geschützte Uhr per Induktion aufladen – auf Wunsch sogar mit dem Galaxy S10. Die Ausstattung hat aber auch ihren Preis, mit 249 Euro schlägt die Galaxy Watch Active zu Buche.



Es ist an der Zeit: Galaxy Watch Active ist da

Samsungs neueste Smartwatch zeigt sich verglichen mit ihrem spirituellen Vorgänger Gear Sport schlichter und eleganter. Eine Lünette gibt es nicht mehr, stattdessen findet die Bedienung ausschließlich über den Touchscreen und die zwei flachen seitlichen Tasten statt. Der Preis von 249 Euro bei den ersten Shops, welche die Uhr auf Lager haben, orientiert sich an der UVP des Herstellers. Der Computer-Spezialist Alternate offeriert die Galaxy Watch Active in den Farben Grau und Pink, die Versandkosten betragen 5,99 Euro. Am 15. oder 16. März soll der Käufer das Wearable in Händen halten können. Technik-Profi Euronics hat das Gadget in drei Farben, nämlich Schwarz, Grau und Pink, im Angebot. Versandkosten fallen bei diesem Shop keine an. Uhr24.de garantiert seinerseits einen (kostenlosen) Versand der Galaxy Watch Active (Schwarz, Grau und Pink) am selben Tag, sofern die Bestellung bis 13 Uhr stattfindet.



Galaxy Watch Active in Silber Galaxy Watch Active in Silber

Weitere Bezugsquellen für das neue Samsung-Wearable

Media Markt und Saturn geben auf ihren Internetpräsenzen an, dass sie die Galaxy Watch Active ab Freitag, dem 15. März im Sortiment haben. Media Markt wartet mit gleich vier Farben auf, zu Schwarz, Silber und Pink gesellt sich noch Grün. Eine zusätzliche goldene Ausgabe wird hingegen bei Saturn erhältlich sein. Überraschend ist die Verfügbarkeit bei Amazon. Der Onlinehändler gibt einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten für die pinke Variante und ein bis drei Monate für die silberne und schwarze Ausführung an. Samsung selbst listet die Galaxy Watch Active noch zur Vorbestellung, wahrscheinlich wurde die Sektion noch nicht entsprechend aktualisiert.

