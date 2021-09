Patent: Samsung arbeitet an Smartwatch mit Solararmband

Samsung soll einem Patent zufolge an einer smarten Uhr mit Solar­arm­band arbeiten. Das könnte ein wich­tiger Schritt zu deut­lich besseren Akku­lauf­zeiten sein.

Smart­wat­ches haben sich zu nütz­lichen Helfen mit vielen Funk­tionen weit über die Uhran­zeige und styli­schen Beglei­tern hinaus gemau­sert. Sie haben jedoch ein großes Problem: die Akku­lauf­zeit. Je nach Modell und Nutzung müssen die Hand­gelenk-Zierden täglich aufge­laden werden. Daran kann man sich gewöhnen, so wie es auch Smart­phones verlangen. Längere Akku­lauf­zeiten wären aber zu begrüßen. Nur sind die Kapa­zitäten aufgrund der kleinen Gehäuse begrenzt, weshalb nicht einfach die Akkus vergrö­ßert werden können.

Samsung arbeitet einem Patent zufolge an einer Lösung mit Solar­energie, um die Akku­lauf­zeiten von Smart­wat­ches zu verlän­gern. Denkbar ist, dass eine der nächsten Gene­rationen mit dieser Tech­nologie ausge­stattet ist, mögli­cher­weise schon die im kommenden Jahr erwar­tete Galaxy Watch 5.

Smart­watch von Samsung mit Solar­arm­band

So könnte eine Samsung-Watch mit Solararmband aussehen

Bild: Letsgodigital Das Online-Portal Lets­godi­gital berichtet von einem Patent, das bereits Mitte 2019 beim US-ameri­kani­schen Patent- und Markenamt einge­reicht und nun erwei­tert worden sein soll. Darin soll die Rede von einem elek­tro­nischen Gerät mit Solar­zellen sein, eine neue Tech­nologie also, die das Gene­rieren von Energie ermög­licht. Konkret handele es sich um eine Samsung Galaxy Watch mit Solar­arm­band. Dort sind zwei Solar­bat­terien im Uhren­arm­band jeweils auf beiden Seiten des Gehäuses plat­ziert. Lets­godi­gital hat das in einer Waben­struktur visua­lisiert, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Die Verwen­dung von zwei Solar­bat­terien soll dafür sorgen, dass je nach Trage­weise genü­gend Sonnen­licht aufge­nommen werden kann, um die Smart­watch mit Energie zu versorgen. Die dahin­ter­ste­ckende Tech­nologie wird im Bericht beschrieben: Der südko­rea­nische Konzern soll ein Polymer mit Quan­ten­punkten verwenden. Das von den Solar­zellen aufge­nom­mene Licht durch­dringt das Polymer, wodurch es in elek­tri­sche Energie umge­wan­delt wird. Durch die Verwen­dung unter­schied­licher Solar­zel­len­typen sollen wenige Stunden Sonnen­licht ausrei­chen, damit sie smarte Uhr weiterhin funk­tio­nieren kann.

Wann und ob eine smarte Samsung Galaxy Watch mit Solar­arm­band erscheint, steht noch nicht fest. Die aktu­elle Smart­watch von Samsung ist die Galaxy Watch 4. Dies ist auch die erste Uhr mit dem neu entwi­ckelten WearOS. Wir haben das "Classic"-Modell getestet.