Galaxy Watch 4: Erstes Beta-Update auf Wear OS 3.5 ist da

Das erste Wear-OS-3.5-Beta-Update mit One UI 4.5 steht für Teil­nehmer des Beta-Test­pro­gramms zum Down­load bereit. Das sind die neuen Features.

Besitzer einer Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic haben nun die Möglich­keit, die erste One UI Watch 4.5 Beta auf ihrer Smart­watch zu testen, voraus­gesetzt, sie wohnen in Südkorea oder in den USA, denn dort rollt Samsung die Test-Firm­ware zuerst aus.

Ob wir die Beta hier­zulande bekommen, ist derzeit noch unbe­kannt, jedoch nicht ganz unwahr­schein­lich. One UI Watch 4.5 basiert auf dem Betriebs­system Wear OS 3.5 und hat einige inter­essante Features im Gepäck.

Dual-SIM- und UI-Unter­stüt­zung

Samsung Galaxy Watch 4 (l.) und Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Rufen Sie derzeit jemanden über Ihre Galaxy Watch 4 an, werden Anrufe auto­matisch von der am häufigsten verwen­deten SIM-Karte aus getä­tigt. Das Beta-Update bietet eine echte Dual-SIM-Unter­stüt­zung, sodass Sie selber entscheiden können, welche Karte beispiels­weise für Privat­anrufe und welche für beruf­liche Zwecke zum Einsatz kommen soll.

Neue Tastatur-Features

Das Keyboard der Smart­watch bekommt durch das Update ein echtes QWERTY-Layout anstelle der T9-Tastatur. Zudem gibt es Verbes­serungen bei der Sprach- und Hand­schrift­ein­gabe.

Sechs neue Watch­faces

Samsung führt mit der Beta-Firm­ware neue Duo-Edge/Box-Kompli­kationen und sechs neue Hinter­gründe für das Ziffer­blatt ein. Ob Panda, Wal oder klas­sischer Look - in einem Tweet stellt uns @GaryeonHan bereits einige davon vor.

Verbes­serte Benach­rich­tigungs­funk­tionen

Die Galaxy Watch 4 bekommt umfang­rei­chere Optionen zum Einstellen von Alarmen und zudem ein Benach­rich­tigungs-Layout mit Subtext­fel­dern, eine Wieder­gabe­option für Agif-Nach­richten und einen einheit­lichen Composer mit Entwurfs­unter­stüt­zung.

Teil­nahme am Beta-Programm

Wer am Beta-Programm teil­nehmen möchte, sollte im Besitz einer Galaxy Watch 4 oder Galaxy Watch 4 Classic sein. Es werden jedoch nur die Blue­tooth-Versionen der Smart­wat­ches unter­stützt. Darüber hinaus benö­tigen Sie laut SamMobile ein Galaxy-Smart­phone, die instal­lierte Samsung Members-App sowie ein Samsung-Konto. Das sind die Neuerungen im One-UI-4.5-Beta-Update für die Galaxy Watch 4

Foto: Gamingsym Germany Wenn Sie diese Anfor­derungen erfüllen, finden Sie in der Samsung Members-App ein Banner, mit dem sie sich für das One UI Watch Beta-Programm regis­trieren können. Nach der Bewer­bungs-Annahme ist der Down­load der Beta-Firm­ware möglich.

Wie bereits erwähnt, gilt das derzeit nur für Kunden in Südkorea oder den USA. Sollten Sie sich auch hier­zulande regis­trieren und die Beta-Firm­ware herun­ter­laden können, freuen wir uns über Ihr State­ment in unserem Kommen­tar­bereich.

