Bundle-Check: Galaxy Watch 4 mit Buds 2 bei MediaMarkt

Es war zu erwarten: Nach der Shop­ping-Schlacht rund um Black Friday Week, Black Friday und Cyber Monday machen die Händler in der Vorweih­nachts­zeit munter weiter. Der Händler MediaMarkt hat derzeit eine Aktion laufen, bei der es unter anderem zur Samsung Galaxy Watch 4 etwas ohne Aufpreis etwas dazu gibt. Die Aktion nennt sich "Weih­nachts­geschenkt" und läuft bis zum 18. Dezember, 19.59 Uhr.

Wir haben uns zwei ausge­wählte Ange­bote ange­schaut und sagen Ihnen, ob sich die Bundles preis­lich lohnen. Bitte beachten Sie: In der Regel berück­sich­tigen wir in unseren Preis­check keine Ange­bote von Market­place-Händ­lern. Zudem ist zu bedenken, dass sich Markt­preise von Smart­phones und Weara­bles schnell ändern können. Die von uns ange­gebenen Vergleichs­preise beziehen sich entspre­chend nur auf den Stand jetzt. Zu einem späteren Zeit­punkt können diese anders sein. Sollten Sie sich beispiels­weise erst gegen Ende der MediaMarkt-Aktion für eines der Ange­bote inter­essieren, ist ein erneuter Preis­ver­gleich empfeh­lens­wert.

Samsung Galaxy Watch 4 mit Headset

MediaMarkt-Aktion: Samsung Galaxy Watch 4 mit Galaxy Buds 2

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Die Samsung Galaxy Watch 4 gehört neben der Classic-Vari­ante zur aktu­ellen Smart­watch-Gene­ration von Samsung.

MediaMarkt bietet unter anderem die 40-mm-Vari­ante (S/M) in Schwarz zum Preis von 249 Euro an. Ohne Aufpreis dazu gibt es die kabel­losen Ohrste­cker der Gene­ration Galaxy Buds 2 eben­falls in der Farbe Schwarz dazu. Die Galaxy Buds 2 wurden gemeinsam mit den Fold­ables im August vorge­stellt. Der Hersteller veran­schlagt eine unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung von 149 Euro für die Buds 2. MediaMarkt gibt im Waren­korb bereits einen Rabatt von 115 Euro auf das Bundle an, was damit zusam­men­hängt, dass der Markt­preis für die Buds 2 bereits unter der UVP liegt. Das Bundle aus Galaxy Watch 4 und Buds 2 kostet 249 Euro. Lohnt sich das?

Bei anderen Händ­lern ist die Galaxy Watch 4 in der genannten Konfi­gura­tion zum Preis von 209 Euro zu bekommen. Die Galaxy Buds 2 sind zum Preis von rund 108 Euro inklu­sive Versand­kosten erhält­lich. Würden Sie sich für den Einzel­kauf von smarter Uhr und Headset zu den güns­tigsten Markt­preisen entscheiden, zahlen Sie 317 Euro. Das MediaMarkt-Angebot ist also sehr gut. Voraus­gesetzt Sie möchten auch die Galaxy Buds 2 haben. Wenn Sie partout nichts mit dem Headset anfangen können, es weder verschenken noch verkaufen wollen, ist der Kauf der Galaxy Watch 4 zum Markt­preis von 209 Euro die güns­tigere Alter­native.

Samsung Galaxy A12 mit Power­bank

Samsung Galaxy A12 im Bundle mit Powerbank

Bild: MediaMarkt, Screenshot: teltarif.de Wer ein Einsteiger-Smart­phone sucht, könnte einen Blick auf das Samsung Galaxy A12 werfen. Das Modell ging im Januar in den Verkauf, ist also fast ein Jahr alt, dürfte aber weiterhin den Smart­phone-Stan­dards genügen. Wer das Galaxy A12 derzeit bei MediaMarkt kauft, bekommt zum Preis von 145 Euro ohne Aufpreis eine Power­bank mit 10000 mAh Kapa­zität dazu.

Das Smart­phone-Modell in Schwarz mit 64 GB internem Spei­cher kostet bei anderen Händ­lern derzeit rund 174 Euro inklu­sive Versand­kosten, die Power­bank vom Typ "ISY IPP-10000-C-BK Power­bank" ist bei MediaMarkt (und beim Händler-Kollegen Saturn) derzeit am güns­tigsten zum Preis von 14,99 Euro zuzüg­lich 2,99 Euro Versand­kosten zu bekommen.

Das MediaMarkt-Bundle lohnt sich gegen­über dem Einzel­kauf in jedem Fall, weil das Smart­phone bei anderen Händ­lern auch ohne Zugabe teurer ist.

