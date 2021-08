Samsung: Neue Smartwatches ohne iPhone-Unterstützung

Samsung bietet für die Galaxy Watch 4 (Classic) keine Unter­stüt­zung für das iPhone an. Dafür kommen auch ältere Android-Smart­phones zum Zuge,

Wie berichtet hat Samsung neben seinen neuen Smart­phones mit falt­barem Display am Mitt­woch auch die neuen Smart­wat­ches Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic vorge­stellt. Anders als die zuletzt veröf­fent­lichten Handy-Uhren des korea­nischen Herstel­lers basieren diese nicht mehr auf dem Tizen-Betriebs­system. Statt­dessen kommt das in Zusam­men­arbeit mit Google entwi­ckelte Wear 3.0 in Kombi­nation mit der Samsung-eigenen Benut­zer­ober­fläche OneUI Watch zum Einsatz.

Die neuen Smart­wat­ches lassen sich nicht nur in Kombi­nation mit einem Smart­phone von Samsung nutzen. Auch Android-Smart­phones anderer Hersteller können einge­setzt werden. Dabei sind die System-Voraus­set­zungen sogar recht moderat: Erfor­der­lich ist ein Smart­phone mit Android 6.0 oder höher. Somit können die Handy-Uhren auch in Kombi­nation mit älteren Smart­phones verwendet werden.

Das iPhone bleibt außen vor

Foto: teltarif.de Die Kompa­tibi­lität mit iOS wurde auf dem Samsung Unpa­cked Event nicht erwähnt - und mitt­ler­weile ist es offi­ziell: Anders als die Samsung-Smart­wat­ches mit Tizen-Betriebs­system unter­stützen Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic den Einsatz in Verbin­dung mit dem iPhone von Apple nicht. Die Tizen-Geräte, von denen aller­dings keine neuen Modelle mehr geplant sind, lassen sich auch künftig zusammen mit dem iPhone nutzen.

Auch frühere Smart­wat­ches mit dem Google-Betriebs­system WearOS können als Alter­native zu einem Android-Handy mit dem iPhone betrieben werden. Erst vor wenigen Tagen hat Google die WearOS-App im AppStore von Apple aktua­lisiert. Ob diese App künftig auch Uhren mir Wear-3-Betriebs­system unter­stützen wird, ist noch nicht bekannt. Denkbar wäre, dass neben Samsung auch Google auf die Kompa­tibi­lität mit iOS verzichtet.

Google Pay mit Samsung-Smart­watch

Die bishe­rigen Samsung-Uhren mit Tizen waren gut verar­beitet. Die Benut­zer­ober­fläche war durch­dacht, die Bedie­nung war intuitiv möglich und der Akku hielt recht lange durch, bevor die Geräte wieder mit dem Lade­kabel verbunden werden mussten. Bis zum Start von Samsung Pay auf dem deut­schen Markt gab es aber keine Möglich­keit, die Smart­wat­ches auch für mobile Zahlungen einzu­setzen. Noch dazu kam die Unter­stüt­zung von Samsung Pay für Smart­wat­ches erst einige Monate nach dem Deutsch­land-Start auf dem Smart­phone.

Nachdem auf Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic ein von Google entwi­ckeltes Betriebs­system läuft, kann als Alter­native zu Samsung Pay auch Google Pay verwendet werden. Der Bezahl­dienst von Google wird offi­ziell bei den Features der Uhren genannt. Das bietet den Nutzern mehr Flexi­bilität, zumal Samsung Pay in Deutsch­land nur in Koope­ration mit der Sola­ris­bank ange­boten wird. Kunden beklagten in der Vergan­gen­heit, dass dieses Kredit­institut bei der Samsung-Pay-Anmel­dung deut­liche Spuren im Schufa-Konto hinter­lassen hat.

