Bundle-Check: Galaxy Watch 3 und Buds Live bei Amazon

Amazon bietet die Samsung Galaxy Watch 3 und die Galaxy Buds Live im Bundle an. Wir checken, ob sich das Angebot preis­lich lohnt.

Samsung stellte die Galaxy Watch 3 gemeinsam mit der Note-20-Serie im August vergan­genen Jahres vor. Die smarte Uhr hatte erst im Februar ein Update mit zahl­rei­chen Gesund­heits­funk­tionen erhalten, darunter Blut­druck­mes­sung. Dies­bezüg­lich ist die auf dem Betriebs­system Tizen basie­rende Smart­watch der Apple Watch einen Schritt voraus.

Die Blue­tooth-Vari­ante in 41 mm kostete zum Start 418 Euro. Mitt­ler­weile ist der Preis für Galaxy Watch 3 gefallen. Online-Händler Amazon bietet das Wearable in einem Bundle mit den Blue­tooth-Ohrste­ckern Galaxy Buds Live an. Das Angebot klingt verlo­ckend.

Wir machen den Check, ob sich die Kombi preis­lich lohnt. Ange­bote von Market­place­händ­lern haben wir im nach­fol­genden Preis­check nicht berück­sich­tigt.

Watch-Buds-Kombi bei Amazon

Die Samsung Galaxy Watch 3

Bild: Samsung Amazon geht mit dieser Ange­bots­ver­kün­dung nicht gerade offen­kundig um. Wer die Galaxy Watch 3 als Such­begriff in die Maske eingibt, erhält zwar verschie­dene Ange­bote, aber nicht direkt einen Hinweis auf das Bundle aus Uhr und Ohrste­ckern. Erst beim Herun­ter­scrollen unter "Hinweise und Aktionen" bekommt der Käufer die direkte Infor­mation, dass er etwas dazu­bekommen kann. Wer sich für eine Galaxy Watch 3 bis zum 21. März (bzw. "nur, solange der Vorrat reicht") beim Kauf über Amazon entscheidet, bekommt die Galaxy Buds Live in den Wahl­farben Schwarz, Bronze oder Weiß ohne Aufpreis dazu.

Die Galaxy Watch 3 ist auch in einer LTE-Vari­ante mit eSIM-Unter­stüt­zung erhält­lich, das Angebot gilt aber ausschließ­lich für die Blue­tooth-Versionen in beiden Größen (41 mm und 45 mm). Zum Stand jetzt werden "Mystic Silver" und "Mystic Bronze" als verfüg­bare Farben für die 41-mm-Vari­ante ange­zeigt. Das Kombi-Angebot gilt für die größere Ausfüh­rung in 45 mm nur für die Farben "Mystic Silver" und "Mystic Black".

Der Rabatt ist zunächst nicht einzu­sehen. Damit er gewährt wird, müssen sich beide Produkte im Waren­korb befinden. Am Beispiel der Galaxy Watch 3 in 41 mm in der Farbe "Mystic Silver" und den Galaxy Buds Live in "Mystic Schwarz" sieht das folgen­der­maßen aus: Die Smart­watch liegt preis­lich bei 261,69 Euro, die Buds Live bei 89,99 Euro. Liegen beide Weara­bles im Waren­korb, werden die Einzel­preise zunächst auf 351,68 Euro addiert.

Erst beim nächsten Schritt "Zur Kasse" erfolgt die Berech­nung des Rabatts und der Gesamt­betrag beschränkt sich auf den Einzel­preis für die Galaxy Watch 3 in Höhe von 261,69 Euro. Samsung Galaxy Buds Live

Bild: teltarif.de Dem aktu­ellen Preis­ver­gleich zufolge handelt es sich bei dem Einzel­preis für die Uhr bereits um den güns­tigsten. Die Buds schlagen separat mit einem Preis von rund 90 Euro zu Buche, weshalb das Kombi-Angebot von Amazon eine gute Figur macht.

Die 45-mm-Vari­ante in "Mystic Silver" mit reiner Blue­tooth-Unter­stüt­zung kostet bei Amazon im Einzel­preis 269 Euro, die Buds Live in "Mystic Bronze" kosten 94,99 Euro. Auch hier wird in der Bestell­über­sicht der Preis für die Buds abge­zogen und der Endpreis redu­ziert sich auf 269 Euro. Zu beachten ist, dass bei der genannten 45-mm-Ausfüh­rung eine Versand­zeit von 1 bis 2 Monaten ange­geben ist.

Vergleicht man die aktu­ellen Markt­preise des letzt­genannten Beispiels, erweist sich auch dieses Amazon-Bundle als das aktuell güns­tigste. Die Einzel­preise von Smart­watch und Buds gehören für sich alleine schon zu den güns­tigsten, das Kombi-Angebot ist entspre­chend konkur­renzlos.

Aldi Nord bietet ab dem 25. März das Einsteiger-Smart­phone Samsung Galaxy A12 güns­tiger an. In einem weiteren Preis­check lesen Sie, ob sich das Angebot lohnt.

