Preiskracher-Check: Galaxy Watch 3 mit LTE bei Amazon

Die Samsung Galaxy Watch 3 erblickte im Zuge der Note-20-Vorstel­lung das Licht der Welt. Die Smart­watch ist also erst seit Anfang August auf dem Markt. Noch bis Tages­ende gibt es die Smart­watch in verschie­denen Ausfüh­rungen beim Händler Amazon unter den frühen Black-Friday-Ange­boten redu­ziert. Gegen­über der unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lungen lockt Amazon mit attrak­tiven Rabatten.

Ob das nicht nur Schein ist, lesen Sie im nach­fol­genden Preis­check. Ange­bote von Market­place-Händ­lern haben wir in diesem Vergleich nicht berück­sich­tigt.

Samsung Galaxy Watch 3 bei Amazon im Preis­check

Die Samsung Galaxy Watch 3 ist in zwei Größen und wahl­weise mit LTE-Unterstüt­zung verfügbar. Letz­tere Vari­ante kann unab­hängig vom sonst gekop­pelten Smart­phone funk­tio­nieren, in dem ein passendes eSIM-Profil instal­liert wird. Dann verfügt die smarte Uhr zusätz­lich über einen eigenen Mobil­funk­emp­fang.

Der Händler Amazon bietet verschie­dene LTE-Vari­anten heute güns­tiger an. Zum Start vor über drei Monaten kostete die Galaxy Watch 3 in 41 mm mit LTE-Unterstüt­zung in den Wahl­farben "Mystic Bronze" oder "Mystic Silver" 467 Euro. Amazon offe­riert beide Farb­vari­anten zum Preis von jeweils 389,99 Euro - eine Ersparnis in Höhe von rund 77 Euro. Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich dabei um das aktuell güns­tigste Angebot handelt. Da können auch die Rabatte von MediaMarkt und Saturn - jeweils zum Preis von 431,90 Euro - im Rahmen der "Galaxy Week" nicht mithalten. Samsung Galaxy Watch 3 in 45 mm mit LTE-Unterstützung

Bild: Samsung Die LTE-Vari­ante mit größerem Gehäuse (45 mm) in den Wahl­farben "Mystic Black" oder "Mystic Silver" kostete zum Markt­start 496 Euro. Amazon redu­ziert den Preis für beide Farben auf 399,99 Euro, was einer Ersparnis in Höhe von rund 96 Euro entspricht. Dabei handelt es sich eben­falls um das derzeit güns­tigste Angebot, was bedeutet, dass auch hier die Galaxy-Week-Ange­bote von MediaMarkt und Saturn - jeweils 445,66 Euro - trotz des Rabatts noch deut­lich teurer sind.

Die genannten Smart­wat­ches sind aus Edel­stahl gefer­tigt. Darüber hinaus gibt es auch eine Titan-Vari­ante in 45 mm mit LTE-Support. Diese kostet derzeit bei Samsung direkt 633 Euro. Amazon verkauft das Modell noch bis Tages­ende zum Preis von 469,99 Euro - eine Diffe­renz in Höhe von rund 163 Euro. Auch das ist das derzeit güns­tigste Angebot.

Über die Rabatte hinaus wirbt Amazon exklusiv mit einer erwei­terten Herstel­ler­garantie für die Galaxy Watch 3, die mit 36 Monaten ange­geben ist.

Die ange­spro­chene Galaxy Week von MediaMarkt und Saturn läuft noch bis zum 18. November. Wir haben (gestern) ausge­wählte Samsung-Handys einem Schnäpp­chen-Check unter­zogen und geprüft, ob sich die Ange­bote zum Zeit­punkt des Preis­ver­gleichs wirk­lich lohnen.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.