Samsung Galaxy Watch 2 könnte physische Lünette haben

Die Rückseite der potenziellen Samsung Galaxy Watch 2

Bild: FCC Samsung arbeitet allem Anschein nach an einer Galaxy Watch 2, die mit einem beliebten physi­schen Bedien­ele­ment aufwartet. Die Rede ist von der dreh­baren Lünette, welche die aktu­ellen Smart­watch-Modelle des Herstel­lers nicht besitzen. Mit diesem Ring um das Uhrglas können Sie Einstel­lungen vornehmen und durch Menüs blät­tern.

Eine clevere Uhr, bei welcher es sich um die Galaxy Watch 2 handeln könnte, besuchte außerdem kürz­lich die FCC. Laut der Zulas­sungs­be­hörde hat das Wearable eine Größe von 45 mm.

Galaxy Watch Active 2 könnte den Dreh raus haben

Bild: FCC In 2019 präsen­tierte uns Samsung schon zum Jahres­be­ginn den cleveren Zeit­messer Galaxy Watch Active. Mit dessen Nach­folger hatte es der südko­rea­ni­sche Konzern beson­ders eilig, denn dieser wurde schon im vergan­genen August gezeigt.

Einen voll­wer­tigen Erben der Galaxy Watch, welche im Spät­sommer 2018 einen Neustart von Samsungs Wearable-Port­folio einläu­tete, gab es bislang aller­dings nicht. SamMobile berichtet jetzt aber von einer Smart­watch des Herstel­lers, welche wieder über eine mecha­ni­sche Lünette verfügen soll. Dieses Merkmal hat die origi­nale Galaxy Watch ihren Active-Geschwis­tern voraus. Allzu unge­wöhn­lich mutet das fehlende Feature aufgrund des Fitness-Aspekts von Galaxy Watch Active/Active 2 nicht an. So präsen­tieren sich diese Ausfüh­rungen merk­lich fili­graner und leichter. Das physi­sche Bedien­ele­ment scheint Teil einer Uhr zu sein, welche schon die chine­si­sche Zulas­sungs­be­hörde 3C und ihr US-ameri­ka­ni­sches Gegen­stück FCC besuchte.

Die Modell­num­mern lauten SM-R840 und SM-R850 (WLAN) sowie SM-R845 und SM-R855 (LTE). Bislang wurden nur Exem­plare mit einem Durch­messer von 45 mm gesichtet, wobei es dich um die größere Vari­ante handelt. Die klei­nere Vari­ante könnte einen Durch­messer von 41 mm haben.

Poten­zi­elle Ausstat­tungs­merk­male der Galaxy Watch 2

Der FCC-Eintrag brachte so manche Details der nahenden Samsung-Uhr hervor. So ist das Produkt durch Corning Gorilla Glass DX geschützt, hat einen Wasser­schutz nach 5ATM und ein MIL-STD-810G-konformes Gehäuse. GPS ist bei allen Ausfüh­rungen mit an Bord, 4G hingegen nur bei den dedi­zierten LTE-Ausgaben.

Die mögliche Galaxy Watch 2 besteht aus rost­freiem Stahl, es könnten jedoch auch Modelle aus Alumi­nium und Titan exis­tieren. Wahr­schein­lich stellt Samsung das Wearable zusammen mit den neuen Galaxy-Note-20-Phablets und dem Galaxy Fold 2 im August vor.