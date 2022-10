Samsung Galaxy: Wartungsmodus schützt persönliche Daten

Wartungsmodus schützt persönliche Daten auf Galaxy-Geräten vor fremdem Zugriff

Bild: teltarif Wer sein Samsung Galaxy zur Repa­ratur einschi­cken will, muss sich künftig weniger Sorgen um die Sicher­heit persön­licher Daten auf seinem Smart­phone machen. Mit einem Wartungs­modus, den Samsung ab sofort auf ausge­wählte Galaxy-Geräte ausrollt, können Nutzer ihre Fotos, Nach­richten oder Kontakte vor fremden Zugriffen schützen. Den Start soll das Galaxy S22 machen.

Sepa­rates Nutzer­konto schützt vor Zugriff

Das Update bietet die Möglich­keit, ein sepa­rates Benut­zer­konto zu erstellen, mit dem die Kern­funk­tionen des Handys laufen, der Zugang zu privaten Infor­mationen jedoch blockiert wird. Hierzu müssen Sie in das Einstel­lungs­menü Ihres Smart­phones navi­gieren, dort die Batterie- und Gerä­tepflege antippen, den Wartungs­modus auswählen und das Smart­phone neu starten. Wartungsmodus aktivieren auf dem Galaxy S22 Ultra

Screenshot: teltarif.de Sobald es neu gestartet wird, werden alle persön­lichen Daten, einschließ­lich Ihrer Fotos, Doku­mente und Nach­richten, einge­schränkt.

Kein Zugang zu Nutzer-Apps

Im einge­schal­teten Wartungs­dienst hat die Person, der das Gerät anver­traut wurde, keine Möglich­keit, vom Benutzer instal­lierte Apps abzu­rufen. Zwar lassen sich Apps aus dem Galaxy Store herun­ter­laden, diese werden jedoch auto­matisch mit allen im Wartungs­modus erstellten Daten oder Konten gelöscht, sobald der Repa­ratur­ser­vice den Modus verlässt oder der Besitzer ihn deak­tiviert.

Seungwon Shin, VP und Leiter des Sicher­heits­teams bei Mobile eXperience Busi­ness, Samsung Elec­tro­nics, äußert sich hierzu (elek­tro­nisch über­setzt):

„Unser ganzes Leben spielt sich auf unseren Tele­fonen ab, von Kredit­kar­ten­infor­mationen bis hin zu Fami­lien­fotos. Mit dem Wartungs­modus geben wir zusätz­liche Sicher­heit, dass Galaxy-Benutzer ihre Privat­sphäre wahren können, selbst wenn sie ihr Telefon an jemanden weiter­geben.“

Test­lauf verlief erfolg­reich

Der Wartungs­modus sei nur das jüngste Beispiel für Samsungs stän­dige Bemü­hungen, neue Wege einzu­führen, damit sich die Menschen sicher fühlen und beru­higt neue mobile Erfah­rungen machen können, so Seungwon Shin weiter.

Der Wartungs­modus wurde bereits im Juli erfolg­reich auf der Galaxy-S21-Serie in Korea getestet, bevor er im September 2022 in China einge­führt wurde. Ab sofort landet er schritt­weise auf ausge­wählten Galaxy-Modellen mit OneUI 5. Auf einem in der Redak­tion genutzten Samsung Galaxy S22 Ultra mit OneUI 5 ist der Wartungs­modus bereits verfügbar. Samsung will die Einfüh­rung bis 2023 fort­setzen und die Verfüg­bar­keit auf weitere Galaxy-Geräte ausweiten.

