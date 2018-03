Galaxy Upcycling macht aus alten Smartphones IoT-Geräte

Samsung strebt mit Galaxy Upcycling eine Umfunktionierung alter Galaxy-Smartphones an Samsung engagiert sich mit dem Projekt Galaxy Upcycling für die Umwelt und fördert zugleich das Internet der Dinge (IoT). Dieses Programm, das die Wieder­ver­wendung alter Galaxy-Smartphones behandelt, wurde im vergangenen Jahr innerhalb des Konzern-eigenen C-Lab ins Leben gerufen. Anstatt ein ausrangiertes Mobilgerät in der Schublade verstauben zu lassen oder es in den Müll zu werfen, soll es künftig für andere Zwecke vernetzt werden. In einem kürzlich veröffentlichten Video präsentiert Samsung Ideen, wie etwa den Einsatz eines alten Smartphones als Kommandozentrale für ein smartes Aquarium.

Galaxy Upcycling – Smart Home anstatt Elektroschrott

„Unzählige funktionierende Smartphones werden jährlich durch neue ersetzt“, mit diesem Satz leitet das süd­koreanische Unter­nehmen sein neues Galaxy-Upcycling-Video ein. Recycling würde zwangsweise auch Umweltverschmutzung bedeuten, so der Hersteller. Alleine im letzten Jahr habe es 50 Millionen Tonnen Elektroschrott weltweit gegeben. Upcycling sei eine bessere Lösung, da die Geräte nicht zerlegt werden und sie weiterverwendbar sind. Man hatte den Grundgedanken, dass in Smartphones viele brauchbare Sensoren und andere Komponenten stecken, die sich anderweitig verwenden lassen. Das Team hinter Samsungs Projekt wurde in den USA im November 2017 für sein Engagement mit dem Cutting Edge Champion Award bei den Auszeichnungen für nachhaltige Materialwirtschaft belohnt.

Einsatzzwecke und Zugang für den Endverbraucher