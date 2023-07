Galaxy Unpacked: Schlankere Foldables vorab bestätigt

Samsungs Unpa­cked-Event soll in einer Woche statt­finden. In einem Beitrag im Samsung News­room gibt Dr. TM Roh, Präsi­dent und Leiter des MX-Geschäfts von Samsung Elec­tro­nics, einen kleinen Vorge­schmack darauf, was uns am 26. Juli erwartet.

Benut­zer­freund­lichere Gestal­tung

Bei der Veran­stal­tung will das Unter­nehmen unter anderem das Galaxy Z Fold5, das Galaxy Z Flip5, die Galaxy Watch6 sowie das Galaxy Tab S9 vorstellen. Roh habe sich, so erklärt er, seit seiner Leitung des Corpo­rate Design Centers die Frage gestellt, wie das Zusam­men­wirken von Design, Technik, Forschung und Entwick­lung zu trans­for­mativen Erfah­rungen führen kann. Renderbild vom Z Flip4 und Z Flip5

Bild: Ice universe / Twitter Gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem Design-Ressort habe er die Design­phi­loso­phie von Samsung in drei Iden­titäten zusam­men­gefasst: Sie müsse essen­ziell, inno­vativ und harmo­nisch sein. Ergo sollen die neuen Geräte benut­zer­freund­licher gestaltet und origi­neller werden, besser unter­ein­ander zusam­men­arbeiten und im Einklang mit gesell­schaft­lichen, ökolo­gischen und ethi­schen Werten stehen.

Galaxy Z Fold5 & Z Flip5 werden schlanker

Ein beson­deres Augen­merk legt Samsungs Smart­phone-Chef in seinem Beitrag auf die Abmes­sungen der kommenden falt­baren Mobil­tele­fone. So betont er, dass ein Milli­meter­unter­schied in der Dicke eines Handys viel­leicht nicht nach einer großen Verän­derung klingen würde, jedes Gramm und jeder Milli­meter in einem falt­baren Gerät jedoch einen tech­nischen Durch­bruch erfor­dere.

Indi­rekt bestä­tigt er somit einen Twitter-Beitrag von Ice Universe (@UniverseIce) dem nach das Galaxy Z Fold5 im aufge­klappten Zustand 0,2 mm dünner ausfallen soll als sein Vorgänger Galaxy Z Fold4. Zuge­klappt soll das Device aufgrund eines moder­nisierten Schar­niers sogar bis zu 2,4 mm schlanker daher­kommen.

Auch dürfte der Falter im Buch­format dem Tweet nach um 9 g abnehmen. Der frei einstell­bare Schar­nier­winkel beider Foldables soll zudem die Flexi­bilität bei Kame­raauf­nahmen verbes­sern, was beson­ders bei Selfies zum Tragen kommen könnte.

Bessere Zusam­men­arbeit zwischen Galaxy-Geräten

Beim Galaxy Tab S9 und der Galaxy Watch6 habe sich Samsung nach Angabe von Roh zum Ziel gesetzt, dass diese harmo­nisch mit dem Ökosystem der Galaxy-Geräte zusam­men­arbeiten. Genaue Daten und Abmes­sungen nennt der Leiter des MX-Geschäfts noch nicht, was wenig verwun­der­lich ist. Diese sind offenbar dem Galaxy Unpa­cked 2023 in der kommenden Woche vorbe­halten.

In einem anderen Artikel haben wir für Sie zusam­men­gefasst, was wir bereits über die Galaxy Watch6 wissen.