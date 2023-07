Samsung stellt Galaxy Tab S9 Series offiziell vor

Samsung hat im Rahmen seines Unpa­cked Events neben neuen Smart­phones mit falt­baren Displays auch die Tablets der Galaxy Tab S9 Series vorge­stellt. Dabei hat der Hersteller nach eigenen Angaben vor allem auf Enter­tain­ment und Produk­tivität Wert gelegt. Das Galaxy Tab S9 kommt mit einem Touch­screen mit einer Diago­nalen von 11 Zoll. Das Galaxy Tab S9 Plus verfügt über einen 12,4 Zoll großen, berüh­rungs­emp­find­lichen Bild­schirm. Samsung Galaxy Tab S9 Serie

Foto: teltarif.de

Wer sich für ein Galaxy Tab S9 Ultra entscheidet, bekommt ein Tablet mit 14,6 Zoll großem Display. Es fehlt aller­dings ein hand­licheres Modell. Kunden, die sich einen Hand­held mit viel­leicht nur 8 Zoll großem Touch­screen wünschen würden, müssen so beispiels­weise auf das Galaxy Z Fold5 auswei­chen, auch wenn das quadra­tische Bild­schirm­format für die Foto- und Video-Betrach­tung nicht optimal ist - ganz zu schweigen vom hohen Verkaufs­preis des Foldable gegen­über den neuen Tablets.

Opti­male Display-Darstel­lung bei allen Licht­ver­hält­nissen

Die Tablets der Galaxy Tab S9 Series von Samsung verfügen über einen "Optimal Vision Booster", der nach Hersteller-Angaben dafür sorgen soll, dass das Display stets gut ablesbar ist. Ein intel­ligenter Outdoor-Algo­rithmus regelt die Hellig­keit bei Sonnen­ein­strah­lung, während der "Enhanced Comfort Mode" den Blau-Anteil im Bild bei Dunkel­heit um bis zu 80 Prozent redu­ziert. Die Displays kommen mit AMOLED-Technik und einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von bis zu 120 Hz (adaptiv). Die drei neuen Samsung-Tablets von hinten

Foto: teltarif.de Vier Laut­spre­cher, die 20 Prozent größer als bei den Vorgän­gern sein sollen, sorgen für best­mög­lichen Klang. Dazu tragen auch Dolby Atmos und HDR+ bei. Display und Laut­spre­cher sollen dafür sorgen, dass sich die neuen Samsung-Tablets beispiels­weise für die Film-Wieder­gabe unter­wegs gut eignen. In Kombi­nation mit dem optional erhält­lichen Keyboard Cover und - bei Bedarf - einer Maus können die Tablets auch wie Note­books verwendet werden.

IP-68-Zerti­fizie­rung und Tablet-opti­mierte Apps

Wie die neuen Smart­phones von Samsung basieren auch die Tablets auf dem von Qual­comm produ­zierten Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy. Die Geräte sind IP68-zerti­fiziert und somit gegen eindrin­genden Staub und Wasser geschützt. Diese oder vergleich­bare Zerti­fizie­rungen gibt es bei Smart­phones schon seit vielen Jahren. Für Tablets ist das wiederum ein neues Feature. Für Stylus-Fans bietet Samsung optional einen S Pen an. Samsung Galaxy Tab S9

Foto: teltarif.de Samsung hat darüber hinaus Wert auf möglichst viele Tablet-opti­mierte Apps gelegt. So seien allein von Google 15 Anwen­dungen an die gegen­über Smart­phones größeren Bild­schirme ange­passt worden. Bei der Vorgänger-Tablet-Serie seien nur neun Google-Anwen­dungen opti­miert gewesen. Nach Angaben des Herstel­lers stehen zudem mehr als 3000 Appli­kationen von Dritt­anbie­tern zum Down­load bereit, die für die Bild­schirme der Tablets opti­miert wurden.

Good Notes vorin­stal­liert

Die Notizen-Anwen­dung Good Notes ist auf den Galaxy-Tab-9-Geräten vorin­stal­liert und für ein Jahr kostenlos nutzbar, wie Samsung weiter erläu­terte. Auf der Webseite des App-Anbie­ters ist die Android-Version von Good Notes bislang nur als Beta verfügbar, während Inter­essenten mit Geräten aus dem Apple-Universum auch schon stabile Vari­anten der Notizen-App bekommen. Dabei erfolgt die Daten-Synchro­nisie­rung bislang über die iCloud. Nicht bekannt ist, ob es eine Lösung geben wird, um Notizen Betriebs­system-über­grei­fend abzu­glei­chen. Startseite mit OneUI auf dem Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Foto: teltarif.de Samsung verweist darüber hinaus auf seine eigene Notizen-App. So soll es mit Samsung Notes jetzt unter anderem möglich sein, Texte aus Bildern zu extra­hieren. Ob und wie zuver­lässig das in der Praxis funk­tio­niert, muss sich im Rahmen eines Tests zeigen. Beim ersten kurzen Hands-On hinter­ließen die Galaxy-Tab-9-Hand­helds einen guten Eindruck. An der Verar­bei­tung gibt es nichts auszu­setzen. Die Darstel­lung von Inhalten auf den Displays ist gut und die Laut­spre­cher haben einen guten Klang.

Android mit OneUI

Der Hersteller hat dem Android-Betriebs­system wie gewohnt seine eigene OneUI-Benut­zer­ober­fläche über­gestülpt. Die Geräte sollen vier Gene­rationen von Android- und OneUI-Updates bekommen. Sicher­heits­updates garan­tiert der Hersteller für fünf Jahre. Das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra von hinten

Foto: teltarif.de Im ersten kurzen Test lief das OS flüssig, Apps star­teten ohne Verzö­gerung. Was zudem auffällt: Die Tablets sind dünn (Galaxy Tab S9 5,9 Milli­meter, Galaxy Tab S9 Plus 5,7 Milli­meter, Galaxy Tab S9 Ultra 5,5 Milli­meter) und liegen dadurch gut in der Hand. Aufgrund der Gehäuse-Größe ist es dennoch die Frage, inwie­weit zumin­dest das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra noch sinn­voll im Reise­gepäck unter­gebracht werden kann.

Preise und Verfüg­bar­keit

Die Ultra-Variante der Galaxy Tab S9 Serie von Samsung empfiehlt sich mit Tastatur-Cover auch als Notebook-Ersatz

Foto: teltarif.de Alle drei neuen Tablets gibt es als reine WLAN-Version und mit zusätz­licher Mobil­funk-Schnitt­stelle, sodass die Internet-Verbin­dung als Alter­native zu WLAN-Hotspots auch über 5G und/oder LTE herge­stellt werden kann.

Die neuen Samsung-Tablets sind in folgenden Vari­anten erhält­lich:

Samsung Galaxy Tab S9:

WLAN only: 128 GB für 899 Euro, 256 GB für 1019 Euro.

WLAN & 5G: 128 GB für 1049 Euro, 256 GB für 1169 Euro

Samsung Galaxy Tab S9 Plus:

WLAN only: 256 GB für 1119 Euro, 512 GB für 1239 Euro

WLAN & 5G: 256 GB für 1269 Euro, 512 GB für 1389 Euro

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

WLAN only: 256 GB für 1119 Euro, 512 GB für 1239 Euro

WLAN & 5G: 256 GB für 1489 Euro, 512 GB für 1609 Euro, 1 TB für 1909 Euro

Vorbe­stel­lungen für die neuen Samsung-Tablets sind ab sofort und bis zum 10. August möglich. Danach startet die regu­läre Auslie­ferung. Die Hand­helds sind in den Farben Beige und Graphite erhält­lich. Vorbe­steller erhalten die Version mit doppeltem Spei­cher­platz ohne Aufpreis. Wer sein bishe­riges Tablet in Zahlung gibt, erhält bis zu 100 Euro Tausch­prämie.

