Samsung Galaxy Tab S6 5G: Spezifikationen stehen fest

Im Jahr 2020 wird eine Viel­zahl an 5G-Mobil­geräten erwartet, beson­ders Samsung ist äußerst ambi­tioniert in diesem Markt­segment. Abseits von 5G-Smart­phones wie das Galaxy S10 5G, das Galaxy Note 10+ 5G und das Galaxy A90 5G sollen auch Tablets vom neuen Funk­stan­dard profi­tieren.

Die offi­zielle Vorstel­lung des Galaxy Tab S6 5G scheint kurz bevor­zustehen, wie eine weitere Sich­tung des Produkts nahe legt. Nachdem das Ober­klasse-Tablet bereits auf der südko­reani­schen Webseite des Herstel­lers zu Gast war, zeigt es sich nun auch bei Google.

Galaxy Tab S6 5G erneut gesichtet

Das Galaxy Tab S6 5G hat ein bekanntes Design Ende 2019 veröf­fent­lichte Samsung eine Promo­tion-Webseite mit diversen Mobil­geräten, inklu­sive des nächsten High-End-Flach­rech­ners des Konzerns. Zu diesem Zeit­punkt gab es aber nur ein Foto samt der Produkt­bezeich­nung Galaxy Tab S6 5G zu erspähen. Das regu­läre Galaxy Tab S6 ist sowohl in der Wi-Fi- als auch in der LTE-Vari­ante seit August 2019 erhält­lich. An der Ausstat­tung dieses Modells orien­tiert sich auch die 5G-Ausfüh­rung, wie ein Eintrag bei Android Enter­prise (via DroidShout) bestä­tigt.

Auf diesem Inter­netauf­tritt empfiehlt Google beson­ders für Geschäfts­zwecke geeig­nete Mobil­geräte. Das dort vorzu­findende Produkt­foto weist keine äußer­lichen Verän­derungen des Galaxy Tab S6 5G gegen­über der erhält­lichen Fassung auf. Auch das 10,5 Zoll große Display und der Spei­cher von mindes­tens 128 GB Flash und 6 GB RAM sind iden­tisch. Leider gilt das eben­falls für das ab Werk vorin­stal­lierte Betriebs­system. Anstatt Android 10 wird das Galaxy Tab S6 5G den Angaben nach mit Android 9.0 Pie auf Basis von One UI daher­kommen. Ein späteres Update auf Android 10 dürfte aber vorge­sehen sein.

Samsung mit Gewinn­rück­gang

Wenig erfreu­lich aber nicht uner­wartet für den Hersteller fällt die Prognose für das vierte Quartal 2019 aus. Samsung rechnet damit, dass der Gewinn der Kern­geschäfte um 34 Prozent (etwa 5,43 Milli­arden Euro) sinkt. Unter anderem seien fallende Preise und ein Über­angebot an Chips an dieser Entwick­lung schuld. Der Umsatz soll um 0,5 Prozent auf umge­rechnet circa 45,45 Milli­arden Euro zurück­gehen. Dennoch sollen die Zahlen über den Markt­erwar­tungen liegen.

