Galaxy Tab S3 & Galaxy Book im Video: Malen mit Samsung

Hendrik Kluge, Produkt-Manager bei Samsung Deutschland, im Gespräch mit teltarif.de Samsung hat auf dem Mobile World Congress gleich zwei neue Tablet-Modelle im Gepäck - ein Convertible namens Galaxy Book, das mit Windows 10 läuft und in unterschiedlichen Ausführungen angeboten wird, sowie das mit Android 7.0 laufende Galaxy Tab S3.

Datenblätter Samsung Galaxy Tab S3

Im Gespräch mit teltarif.de hat uns Hendrik Kluge, Produkt-Manager bei Samsung Deutschland, einige interessante Merkmale des Tab S3 und des Galaxy Book im Video erklärt. Dabei geht er auf das neue Design und das Display beider Geräte ein und stellt uns den S Pen näher vor, dessen Form angepasst wurde und nun noch mehr an einen echten Stift erinnert. Außerdem zeigt er uns die Tastatur des Galaxy Book und verrät, welchen Vorteil der Anschluss über die Pogo-Pins hat.

Das Galaxy Tab S3 und Galaxy Book im Video

Das Galaxy Book ist ein Convertible, das sich vor allem an Business-Nutzer richtet. Es vereint ein Windows-Tablet mit einer Tastatur und lässt sich so als Laptop nutzen. Auch eine Stylus als zusätzliche Bedien­möglich­keit liegt dem Galaxy Book bei. Das Gerät ist mit einem 10,6 Zoll großen TFT-Display oder mit 12 Zoll großem SuperAMOLED-Display zu haben und wird in Ausführungen mit unter­schied­lichen Speicher- und Prozessor-Varianten angeboten.

Ebenfalls mit S Pen ausgestattet ist das neue Galaxy Tab S3, der neue High-End-Androide. Anders als der Name es vielleicht vermuten lässt, sieht Samsung das Tab S3 nicht als direkten Nachfolger des Tab S2 an. Denn einige wichtige Merkmale heben es von den bisherigen Modellen der Reihe ab. Die Neuerungen haben wir bereits im Hands-On des Galaxy Tab S3 näher unter die Lupe genommen.

Details zum Galaxy Book und Galaxy Tab S3 finden Sie auch in unserer Vorstellungs-News.