Galaxy Tab S3: So sieht Samsungs neues Tablet aus

Sieht so das Samsung Galaxy Tab S3 mit Stylus aus? Anders als in den Vorjahren wird Samsung auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona kein Smartphone, sondern ein neues Tablet vorstellen. Dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das Galaxy Tab S3, dem neuesten Modell der Tablet-Reihe mit SuperAMOLED-Display. Das Gerät geistert bereits seit einigen Monaten durchs Netz, in den vergangen Wochen verdichteten sich die Infor­mationen zum Galaxy Tab S3 aber zunehmend. Nun gibt es sogar ein Pressebild, das die Kollegen von WinFuture gefunden und veröffent­licht haben. Auf diesem ist nicht nur das Tablet zu sehen, sondern auch der S Pen, der zum Gerät gehört.

Stimmen die Berichte, wird Samsung das Galaxy Tab S3 in diesem Jahr nur in einer Größe auf den Markt bringen, nämlich mit einem 9,7 Zoll großem SuperAMOLED-Display im 4:3-Format. Die Auflösung liegt bei 1536 mal 2048 Pixel. Eine 8-Zoll-Variante wird es nicht geben. Dafür können sich Nutzer offenbar zwischen einer WLAN-only-Version und einer Variante mit zusätzlichem LTE (Cat.6 mit bis zu 300 MBit/s im Downstream) entscheiden. Angeboten wird das Galaxy Tab S3 wohl in den Farben Schwarz und Silber. Letztere löst das weiße Modell ab, dass Samsung bislang bei seiner Tablet-Reihe angeboten hat.

Galaxy Tab S3: Der Faktencheck

Samsung Galaxy Tab S3 Datenblatt

[ Bilder ]

] Gerücht

Ausgeliefert wird das Galaxy Tab S3 mit Android 7.0 Nougat. Das Tablet bringt nach derzeitigem Stand 32 GB Speicher mit, der sich mittels microSD-Karte erweitern lässt. Zudem sollen WLAN ac, NFC, Bluetooth 4.2 sowie GPS und Glonass unterstützt werden. Für den Antrieb sorgt der Snapdragon 820 von Qualcomm, ein Quad-Core-Prozessor mit Krait-Architektur, dessen Taktung je nach Arbeits­auslastung von 1,6 GHz auf 2,1 GHz angehoben werden kann. Unklar ist bislang, ob die Version mit Snapdragon-Chip weltweit erhältlich sein wird, oder ob Samsung je nach Markt auch auf ein Modell mit Exynos-Prozessor setzt. Bei letzterem könnte der Hersteller den Exynos 8890 verwenden.

Zwei Kameras soll das Galaxy Tab S3 besitzen: Die Hauptkamera kommt demnach mit einem 12-Megapixel-Sensor, die Frontkamera macht Bilder mit bis zu 4,7 Megapixel. Neu ist zudem der Stylus, der zum Tablet gehört. Anders als beim Smartphone Galaxy Note lässt sich dieser nicht im Tablet-Gehäuse verstauen, sondern kommt als Zubehör­artikel daher. Mit dem druck­empfind­lichen Stylus lassen sich punktgenaue Eingaben auf dem Touchscreen des Tablets machen. Ob auch Funktionen des von der Note-Reihe bekannten S Pen übernommen wurden, ist derzeit unklar.

Preislich soll das Galaxy Tab S3 bei rund 580 US-Dollar liegen. Diese Summe nennen zumindest erste Händler in den USA. Preis­angaben für Europa gibt es bislang keine. Ob sich die Fakten zu Samsungs neuem Tablet bewahrheiten, werden wir am Abend des 26. Februar auf dem MWC erfahren. teltarif.de ist für Sie live vor Ort und wird von der Messe berichten.