Günstiger: Das kosten Galaxy Tab S2 & S3 mit 19 Prozent Rabatt

Beim Kauf von Samsung-Tablets lässt sich derzeit einiges an Geld sparen. Denn im Rahmen der Superdeals-Aktion gibt es einen Rabatt von 19 Prozent auf den Kaufpreis des Galaxy S2 oder des neuen Galaxy S3. Das entspricht der Höhe der Mehrwertsteuer in Deutschland. Der Rabatt wird auf alle deutschen Modelle des Galaxy Tab S2 und S3 gewährt, die zwischen dem 1. Juni und dem 17. Juni im Handel oder über einen Provider (Vertrags­verlängerung etc.) erworben wurden.

Kunden können sich beim Kauf zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: Kaufen sie ein Tablet direkt über den Online-Shop von Samsung, wird der Rabatt direkt vom Kaufpreis abgezogen. Sie können sich aber auch ein Samsung-Tablet bei einem anderen teilnehmenden Händler aussuchen. In diesem Fall müssen sie sich bis spätestens 1. Juli auf einer speziell eingerichteten Webseite registrieren und ihren Kaufbeleg einscannen.

So günstig sind das Galaxy Tab S2 und S3 zu haben

Der Kauf im Online-Shop von Samsung ist aufgrund des direkt gewährten Rabattes deutlich bequemer. Allerdings verlangt der Hersteller auch deutlich höhere Preise für das Galaxy Tab S2 und S3 als andere Händler. Sie liegen zum Teil auf dem Niveau der unver­bindlichen Preis­empfehlung. Der Rabatt von 19 Prozent wird direkt an der Kasse abgezogen, sodass die Tablets im Online-Shop von Samsung zu folgenden Konditionen zu haben sind:



19 Prozent Rabatt auf Galaxy Tab S2 & S3 19 Prozent Rabatt auf Galaxy Tab S2 & S3

Die vergleichsweise hohen Verkaufspreise im Samsung-Shop ergeben zwar eine augenscheinlich hohe Ersparnis, doch der reduzierte Endpreis der jeweiligen Modelle ist dennoch höher als bei anderen Händlern. Die Bequemlichkeit, den Rabatt direkt gewährt zu bekommen, müssen Kunden somit teuer bezahlen. Doch mit mehr Aufwand geht es günstiger.Händler, die an der Aktion teilnehmen, sind unter anderem Amazon, Media Markt/Saturn und Cyberport. Hier gibt es die Tablet-Modelle zu deutlich niedrigeren Preisen. In der folgenden Auflistung haben wir die durch­schnittlichen von Händlern genommenen Preisangaben genommen, um den Rabatt und den reduzierten Endpreis vergleichen zu können.Um den Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer zu erhalten, müssen Käufer sich auf der Aktionsseite des Partners marken mehrwert mit ihrem Namen, ihrer Adresse, E-Mail und IMEI-Nummer ihres Tablets registrieren und den Kaufbeleg bis zum 1. Juli einscannen. Sollte der tatsächliche Kaufpreis für das jeweilige Aktionsgerät über der unverbindlichen Preisempfehlung von Samsung liegen, berechnet sich die Mehrwertsteuer-Rückerstattung auf Basis des UVP. Laut Samsung erfolgt die Rückerstattung innerhalb von 45 Tagen auf das bei der Registrierung angegebene deutsche Konto. Die Teilnahme an der Aktion ist nur einmal mit maximal zwei Geräten pro Haushalt möglich. Teilnehmer müssen zudem mindestens 18 Jahre alt sein. Weitere Details zu Aktion hat Samsung in den Teilnahmebedingungen veröffentlicht.

Sie suchen ein Tablet und benötigen Hilfe? Dann finden Sie wichtige Tipps zum Kauf in unserem Tablet-Kaufratgeber.

Mehr Informationen zu den Aktionstablets finden Sie im Test des Galaxy Tab S2 und im Kurz-Test des Galaxy Tab S3.