Update 3. Mai 2017: Samsung hat die Cashback-Aktion offiziell gestartet. Die Aktionsseite von Samsung steht ebenfalls zur Verfügung. Update Ende

Samsung startet ab dem 3. Mai mit einer neuen Cashback-Aktion. Diese betrifft die Galaxy-Tab-S2-Reihe. So erhalten Käufer eines Galaxy Tab S2 einen Betrag von 100 Euro zurück­erstattet. Das Angebot gilt noch bis zum 20. Mai für alle, die ein Modell im Einzelhandel oder gar im Bundle mit einem Mobilfunk­vertrag im Aktions­zeitraum erworben haben. Eine ähnliche Aktion hatte Samsung bereits im vergangenen Jahr gehabt, wie mydealz.de berichtet.

Das Samsung Galaxy Tab S2 ist in einer Version mit 8-Zoll- und 9,7-Zoll-Display zu haben. Zudem stehen Modelle mit oder ohne Mobilfunk-Modul mit LTE-Unterstützung zur Auswahl. Die Cashback-Aktion gilt für alle genannten Ausführungen. Um von der Rabattierung im Nachhinein profitieren zu können, muss sich der Käufer allerdings an bestimmte Voraus­setzungen halten. Ohne diese erhält er kein Cashback.

Diese Voraussetzungen gelten

Neue Cashback-Aktion von Samsung für Tablets der Tab-S2-Reihe Um an der Aktion teilnehmen zu können, muss das Gerät bis zum 2. Juni auf der Aktionsseite von Markenmehrwert registriert werden. Der Aktionslink wird dieser sein: https://www.mehrwertpaket.com/fruehlingsbonus. Allerdings ist der Aktionslink erst zum Start der Aktion erreichbar. Wichtig ist, dass es sich bei dem erworbenen Samsung-Tablet um ein Modell handelt, das für den deutschen Markt bestimmt ist. Um dies heraus­zufinden, kann die EAN-Nummer auf der Verpackung weiterhelfen. Folgende EAN-Nummern sind für die Aktion zugelassen: 8806088344928, 8806088345000, 8806088347844, 8806088436579, 8806088347851, 8806088351636 und 8806088351643.

Außerdem muss der Käufer seinen Kaufbeleg in digitaler Form berei­thalten, damit er diesen samt seiner persönlichen Angaben auf der Aktions­seite hochladen bzw. registrieren kann. Ein Mindestalter von 18 Jahren, ein Wohnsitz in Deutschland sowie eine deutsche Bankverbindung gehören ebenfalls zu den Voraussetzungen für die Teilnahme. Sobald sich der Käufer mit seinem Samsung Galaxy Tab S2 registriert hat, wird an diesem Zeitpunkt und innerhalb von 45 Werktagen der Cashback-Betrag von 100 Euro auf das angegebene Konto überwiesen, heißt es in den Bedingungen. Je Haushalt dürfen maximal zwei Geräte registriert werden.

Samsung behält sich weiterhin das Recht vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen. Dieser Fall tritt ein, wenn das "für die Aktion eingeplante Budget erschöpft ist". Außerdem steht in den Aktions­bedingungen: "Bei einer endgültigen Rückabwicklung des Kaufs eines Aktionsgeräts innerhalb von sechs Monaten nach dem Kaufdatum kann markenmehrwert das bereits bezahlte Cashback zurückverlangen."

Das kosten die Modelle der Tab-S2-Reihe

Das Samsung Galaxy Tab S2 9.7 kostet in der WLAN-only-Version bei den Online-Händlern mindestens 359 Euro (inklusive Versandkosten). Für die LTE-Version des Tablets verlangen die Händler ab 427 Euro. Online kostet das Galaxy Tab S2 8.0 WLAN-only ab 299 Euro; für die LTE-Version muss der Käufer mindestens 378 Euro auf den Tisch legen.

Die Cashback-Aktion gilt erstaunlicherweise nicht für die neue Galaxy-Tab-S3-Reihe. Diese hatte Samsung Ende Februar dieses Jahres vorgestellt. Das 9,7-Zoll-Modell der neuen Tablet-Reihe kostet online ab rund 650 Euro in der WLAN-only-Variante bzw. ab 751 Euro mit LTE-Modul. Wie eine Vergleich der beiden Samsung-Tablets zeigt, haben das Galaxy Tab S2 und Tab S3 einige Gemeinsamkeiten. Die Neuerungen beim Galaxy Tab S3, wie ein besserer Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, ein USB-C-Port und weitere Anpassungen, sind zwar zeitgemäßer, rechtfertigen aber nur zum Teil die hohe Preisdifferenz zwischen den beiden Versionen. Die Samsung-Galaxy-Tab-S2-Reihe ist daher immer noch empfehlenswert.