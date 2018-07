Samsung Galaxy Tab A2 10.5: Update des beliebten Modells?

Samsung plant offensichtlich am 9. August auf einem Unpacked-Event in New York die Vorstellung des Samsung Galaxy Note 9. Wahrscheinlich zum Zeitraum der IFA wird erwartet, dass Samsung sein neues Spitzentablet, das Samsung Galaxy S4, vorstellt. Laut neuesten Gerüchten könnte der südkoreanische Hersteller auch ein Update seiner beliebten Samsung Galaxy-Tab-A-Reihe präsentieren. Das Modell könnte die Bezeichnung Galaxy A2 10.5 tragen. Angeblich sind Live-Bilder der aktualisierten Version aufgetaucht, wie das Technik-Portal 91mobiles berichtet.

Auf den Fotos ist ein Tablet mit der Modellnummer SM-T590 zu sehen. Das Tablet, welches sich in der Mittelklasse ansiedelt, soll über einen USB-Typ-C-Anschluss verfügen und zwei Lautsprecher-Einheiten auf der Unterseite verbaut haben. Die Display-Auflösung könnte 1900 x 1200 Pixel betragen. Auf den Bildern wirken die Display-Ränder an der rechten und linken Seite angenehm schmal.

Da ein Fingerabdrucksensor auf keinem der Bilder zu sehen ist, wird darüber spekuliert, dass Samsung auf das Feature beim Galaxy-A2-10.5-Tablet verzichtet. Als Betriebssystem wird Android Oreo erwartet.

Bixby olé

Samsung könnte bald ein neues Galaxy-A-Tablet vorstellen. Angeblich plant Samsung in neuen A-Tablet auch einen separaten Bixby-Button zu integrieren, ähnlich, wie es beispielsweise bei den Smartphone-Modellen Galaxy S9 und S9 Plus der Fall ist. Ein Feature, das nicht jedem Nutzer gefallen könnte.

Informationen zu Samsungs Unpacked-Event lesen Sie in einer weiteren Meldung.