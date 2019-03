Für Schüler & Studenten: Samsung Galaxy Tab A mit S-Pen

Samsung hat relativ uner­wartet ein neues Tablet namens "Galaxy Tab A with S-Pen" vorge­stellt. Dabei handelt es sich um ein Mobil­gerät mit 8 Zoll großem Bild­schirm, das sich an Schüler und Studenten richtet. Bei Vorle­sungen, Haus­auf­gaben und Klau­suren soll der Stylus einen Vorteil bringen. Der S-Pen lässt sich im Gerät verstauen, wie man es beispiels­weise von Samsungs Galaxy-Note-Reihe (Aktu­elles Gerät: Samsung Galaxy Note 9) kennt. Zudem ist das Schreib-Utensil vor Staub und Wasser geschützt. Einen Octa-Core-Prozessor, 32 GB Flash und 3 GB RAM gibt es oben­drauf.



Tablet fürs Pauken: Galaxy Tab A with S-Pen Tablet fürs Pauken: Galaxy Tab A with S-Pen

Produk­tiver Flach­rechner: Galaxy Tab A mit S-Pen

Samsung widmet sich wieder mehr dem Tablet-Markt, nach dem Multi­media-Modell Galaxy Tab S5e gibt es nun ein fürs Lernen gedachtes Exem­plar. Auf der taiwa­ni­schen Produkt­seite des Elek­tronik­kon­zerns ist das "Galaxy Tab A with S-Pen" vorzu­finden. Der noch recht junge Chip­satz Exynos 7904 feiert in diesem Endgerät seinen Einstand. Das SoC verfügt über zwei leis­tungs­starke Cortex-A73-Kerne mit bis zu 1,8 GHz und sechs strom­spa­rende Cortex-A53-Kerne mit maximal 1,6 GHz.



Notizen sind dank S-Pen einfach erstellt Notizen sind dank S-Pen einfach erstellt

Weitere Ausstat­tungs­merk­male des Neulings

Die GPU Mali-G71 MP2 arbeitet eher gemäch­lich, aber eine Unter­hal­tungs­ma­schine will dieses Tablet auch gar nicht sein. Auf dem 8-Zoll-TFT-Panel tummeln sich 1920 mal 1200 Pixel (WUXGA). Um die Augen zu schonen, bietet der S-Pen eine Funk­tion, mit der sich per Knopf­druck ein Blau­filter auf dem Bild­schirm akti­vieren lässt. Dank LTE (inklu­sive Band 20 / 800 MHz), 2G, 3G, Dual-Band-WLAN, Blue­tooth 5.0, GPS, USB und einer 3,5 mm-Buchse ist das "Galaxy Tab A with S-Pen" äußerst kommu­ni­kativ.



Der S-Pen kann im Tablet verstaut werden Der S-Pen kann im Tablet verstaut werden

Auch dieses Tablet kommt nicht ohne Kameras daher, so finden Hobby-Foto­grafen und Selfie-Fans hinten 8 Mega­pixel und vorne 5 Mega­pixel vor. Vom 32 GB messenden Flash-Spei­cher sind laut Hersteller ab Werk noch 21,9 GB übrig. Wem das zu wenig ist, der nutzt den microSD-Schacht, der Karten bis zu einer Größe von 512 GB aufnimmt. Der fest verbaute Akku besitzt eine Kapa­zität von 4200 mAh. Mit seinen 325 Gramm Gewicht und seiner schmalen Bauweise (8,9 mm Dicke) ist das Galaxy Tab A mit S-Pen durchaus hand­lich. Das Tablet wird in den Farben Schwarz und Grau erhält­lich sein, wann, wo und zu welchem Preis ist noch nicht bekannt.

Ein ähnli­ches Produkt gab es übri­gens bereits 2015.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (3)