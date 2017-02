Schnäppchen-Check: 10-Zoll-Tablet von Samsung bei Kaufland

Kaufland bietet ab dem 23. Februar (Donnerstag) ein 10-Zoll-Tablet von Samsung an. Dabei handelt es sich um das Samsung Galaxy Tab A T580 für 222 Euro. Kunden finden den Artikel in der Vitrine der Kaufland-Filialen ausgestellt. Für haben den Schnäppchen-Check gemacht und zeigen, ob das Modell im Online-Handel günstiger verfügbar ist oder ob sich der Kauf des Gerätes in einer Filiale von Kaufland lohnt.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) Datenblatt

Neuvorstellung

Online beginnen die Preise für das 10-Zoll-Tablet ab rund 215 Euro (inklusive Versandkosten; Preis zum Zeitpunkt der Artikel­veröffent­lichung). Damit ist das Angebot kein Schnäppchen und der Interessent kann mindestens 7 Euro gegenüber dem Kauf bei Kaufland sparen.



Die Specs des Samsung Galaxy Tab A T580

Werfen wir nun einen Blick auf die Spezifika­tionen des Tablets. Das Modell ist mit einem 10-Zoll-Display (25,54 Zentimeter in der Diagonale) ausgestattet das eine Auflösung von 1920 mal 1200 Pixel bietet. Im Inneren des Tablets arbeitet ein Octa-Core-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 1,6 GHz (Exynos 7870). Der interne Speicher hat eine Kapazität von 16 GB; über den microSD-Slot lässt sich eine Speicher­karte mit bis zu 200 GB einstecken.

Für Schnappschüsse steht auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung; die Selfie-Kamera auf der Vorderseite schießt Fotos mit 2 Megapixel. Das Samsung Galaxy Tab A T580 unterstützt nur WLAN-n und -ac (2,4 GHz und 5 GHz). Ein Mobilfunk-Modul ist nicht integriert, allerdings existiert eine Variante des Samsung-Tablets mit LTE-Support. Dafür muss der Interessent aber tiefer in die Tasche greifen - der Aufpreis beträgt etwa 60 Euro.

