Tracker: Samsung und Google bereiten neue Gadgets vor

Demnächst könnte Samsung mit dem Galaxy SmartTag 2 die nächste Gene­ration seines Tracking­geräts veröf­fent­lichen. Google will eben­falls bei den Objekt-Trackern mitmi­schen.

Bald erhalten Konsu­menten mit dem Galaxy SmartTag 2 und dem Google Tag mehr Auswahl bei kompakten Tracking­geräten. Ein südko­rea­nisches Nach­rich­ten­magazin will von der bevor­ste­henden Ankün­digung beider Produkte erfahren haben. Den Angaben zufolge betritt Googles Debüt in diesem Markt­seg­ment zuerst die Bühne.

Schon nächsten Monat soll das noch namen­lose Ortungs­zubehör im Rahmen der Google I/O 2023 das Licht der Welt erbli­cken. Samsungs zweite Gene­ration des Galaxy SmartTag wird hingegen im August während der Vorstel­lung des Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 erwartet.

Samsung SmartTag 2 und Google Tag

Samsungs Galaxy SmartTag erhält einen Nachfolger

Bild: Samsung Hand­liche Tracker ermög­lichen es, Uten­silien wie Schlüssel oder Taschen digital aufzu­rüsten. Die Gegen­stände lassen sich dann mit einem Smart­phone koppeln und bis zu einer bestimmten Reich­weite orten. Samsung traf mit dem vor zwei Jahren einge­führten Galaxy SmartTag einen Nerv. Das Produkt erfreute sich großer Beliebt­heit. Wett­bewerber wie Apple veran­lasste die Marktak­zep­tanz dazu, eigene Tracker zu veröf­fent­lichen. Inzwi­schen hat Apples Air Tag die Markt­füh­rung von Samsung über­nommen.

Wie Naver berichtet, tüftelt der südko­rea­nische Hersteller an seiner zweiten Gene­ration des Zube­hörs. Das Gerät könnte den Namen Galaxy SmartTag 2 oder Galaxy SmartTag 2nd Gene­ration tragen. Es soll während des Unpa­cked-Events am 5. August enthüllt werden. Hinsicht­lich der Spezi­fika­tionen ist noch nichts bekannt. Das Gerät wird vermut­lich eine längere Akku­lauf­zeit haben. Zuvor sehen wir jedoch das Konkur­renz­pro­dukt von Google. Der Google Tag, wie wir ihn vorüber­gehend beti­teln wollen, wird am 10. Mai zur Google I/O 2023 erwartet.

Mögliche Ausstat­tung des Google Tag

Wir sind gespannt, mit welchen Tech­nolo­gien das Tracking­gerät des Such­maschi­nen­kon­zerns aufwartet. Denkbar ist ein Modell wie der Galaxy SmartTag T5300 auf reiner Blue­tooth-Basis. In diesem Fall bietet sich das ener­gie­spa­rende Blue­tooth Low Energy (BLE) an.

Eine Alter­native zum Galaxy SmartTag+ T7300 ist eben­falls denkbar. Neben BLE hat dieses Gerät einen Ultrab­reit­band-Funk. Dies erlaubt eine genauere Ortung, aller­dings ist die Anzahl an mit benö­tigtem Funk­modul ausge­stat­teten Smart­phones begrenzt. Viel­leicht offe­riert Google auch direkt zwei Optionen.

Ein passendes Ultrab­reit­band-SoC hat Samsung mit dem U100 im Port­folio.