Galaxy SmartTag2: Samsung-Tracker mit besserem Akku

Samsung kündigt den Galaxy SmartTag2 an. Der Tracker hat ein neues Design, mehr Features und soll oben­drein bis zu 700 Tage lang durch­halten.

Samsung ist diese Woche in Vorstel­lungs­laune. Nach dem Galaxy S23 FE und neuen Tablets und Buds kündigt der südko­rea­nische Hersteller jetzt das Update seiner smarten Tracker an. Der Galaxy SmartTag2 hat neue Features, ein neues Design und laut Hersteller eine bessere Akku­lauf­zeit.

Ab dem 11. Oktober wird der Galaxy SmartTag2 in den Farben Schwarz und Weiß erhält­lich sein. Der Preis beträgt 39,90 Euro. Im Akti­ons­zeit­raum bis zum 6. November kostet jeder weitere Galaxy SmartTag2 29 Euro. Im Vierer­pack kosten die Tracker 129,90 Euro. Im Akti­ons­zeit­raum gibt es dann einen weiteren Tracker ohne Aufpreis dazu.

Verloren-Modus

Nutzer des Galaxy SmartTag2 haben die Möglich­keit, Kontakt­infor­mationen in einer Nach­richt abzu­spei­chern. So können beispiels­weise Wert­sachen, die mit einem Galaxy SmartTag2 verbunden sind, von Findern mit einem Smart­phone gescannt werden, um die Kontakt­infor­mationen des Besit­zers anzu­zeigen. Der "Verloren"-Modus funk­tio­niert laut Anbieter mit jedem NFC-fähigen Mobil­gerät mit Zugang zu einem Webbrowser. Samsung Galaxy SmartTag2 in Schwarz und Weiß

Bild: Samsung

Kompass-Ansicht

Die Kompass-Ansicht wurde dahin­gehend verbes­sert, dass Nutzern mit Hilfe von Pfeilen die Rich­tung und Entfer­nung des Galaxy SmartTag2 ange­zeigt wird. Der Modus funk­tio­niert mit Galaxy-Smart­phones, die die Ultrab­reit­band­tech­nologie (UWB) unter­stützen. Dazu gehören Samsung Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Fold5.

App SmartThings Find

Für neu regis­trierte Galaxy SmartTags wird eine Verknüp­fung zur SmartThings-Find-App auf dem Smart­phone erstellt. Das soll den schnel­leren Start von SmartThings Find ermög­lichen. Die App wird außerdem um eine Voll­bild-Karten­ansicht erwei­tert. Beim Wechsel des Galaxy-Handys wird der SmartTag2 auto­matisch mit dem neuen Handy bezie­hungs­weise dem hinter­legten Samsung-Konto synchro­nisiert.

Verbes­serte Akku­lauf­zeit

Der Galaxy SmartTag2 hat zwei Modi. Mit dem Ener­gie­spar­modus soll der Akku bis zu 700 Tage halten, was laut Anbieter mehr als doppelt so lange ist wie bei den Vorgäng­ertra­ckern. Im Normal­modus soll der Galaxy SmartTag2 500 Tage halten, was etwa 50 Prozent mehr als bei den Vorgän­gern sein soll.

Halt­bar­keit

Der Galaxy SmartTag2 soll halt­barer sein, was unter anderem durch den innen mit Metall ausge­klei­deten Ring und der IP67-Zerti­fizie­rung (bis zu 1 Meter in Süßwasser für bis zu 30 Minuten) erreicht werden soll.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Android 14: Diese Handys bekommen das Update zuerst.