Galaxy S9 demnächst in Sunrise Gold und Burgundy Red

Die verfügbare Farbauswahl für das Samsung Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus wird um neue Optionen in Gold und Rot ergänzt. Ab Juni sind die Variationen Sunrise Gold und Burgundy Red hierzulande erhältlich.

Samsung mag es bunt und führt zwei neue Farben seiner aktuellen Zugpferde Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus ein. Im Rahmen einer Pressemitteilung macht der Konzern auf die kommenden Variationen Sunrise Gold und Burgundy Red aufmerksam. Das Smartphone-Duo kann also demnächst wieder in einer güldenen Ausgabe erworben werden, zuletzt war das bei der Galaxy-S7-Generation der Fall. Das Burgunderrot ist ebenfalls eine willkommene Auswahl, zumal dieser Farbton elegant und unaufdringlich wirkt. Bislang gibt es das Galaxy S9 in Midnight Black (Schwarz), Lilac Purple (Lila), Coral Blue (Blau) und Titanium Grey (Grau).

Galaxy S9 in neuen Kleidern

Das Galaxy S9 gibt es bald in Sunrise Gold und Burgundy Red Samsung zeigt sich stets experimentierfreudig, wenn es um die Farbgebung seiner Oberklasse-Smartphones geht. Das Galaxy S8 gab es in Schwarz, Orchideen-Grau, Silber, Pink und Blau, das Galaxy S9 bekam ebenfalls einen Anstrich in Schwarz und Blau, allerdings ergänzend ein neues Lila und ein schlichtes Grau spendiert. Scheinbar kommen die goldenen Varianten mancher Samsung-Mobilgeräte gut an, denn dieser Farbton feiert in Bälde bei den S9-Geschwistern in Form von Sunrise Gold ein Revival. Hingegen mutet die Gestaltung, die ihrem Namen einer bekannten Weinregion verdankt, erfrischend unverbraucht an. Viele Smartphone-Hersteller haben sich schon an Rottönen versucht, etwa Huawei beim Honor View 10, im Gegensatz zum Burgundy Red des Galaxy S9 wirken diese aber häufig zu knallig. Younghee Lee, CMO und Executive Vice President von Samsung, findet, dass die neuen Editionen die Farbauswahl des Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus „um lebendige Stile erweitern, die ein modernes und klassisches Ambiente bieten.“



Galaxy S9 in Burgrundy Red Galaxy S9 in Burgrundy Red

Verfügbarkeit des Galaxy S9 in Gold und Rot



Galaxy S9 in Sunrise Gold Galaxy S9 in Sunrise Gold

Bereits diesen Monat werden die neuen Optionen zumindest in China verfügbar sein. Im Juni folgt dann der Marktstart in zusätzlichen Regionen, dazu zählen Deutschland, Australien, Chile, Hongkong, Südkorea, Mexiko, Russland, Spanien, Taiwan, die Vereinten Arabischen Emirate und Vietnam. Einen exakten Erscheinungstermin gibt es noch nicht. Im Laufe der Zeit sollen Sunrise Gold und Burgundy Red auch in ausgewählten Märkten abseits der genannten Länder verfügbar sein.