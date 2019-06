Updates: Nachtmodus für Galaxy S9(+), Pie für J7 (2017)

Bessere Fotos mit dem Galaxy S9 (links) und neues OS für das Galaxy J7 (2017) Samsung wertet das Galaxy S9, das Galaxy S9+ und das Galaxy J7 (2017) mit neuen Updates auf. Dabei handelt es sich aber nicht nur um den obli­gato­rischen, monat­lichen Secu­rity-Patch, sondern auch um essen­zielle Soft­ware-Erwei­terungen. So erhält das Galaxy-S9-Duo neben der Juni-Sicher­heits-Aktua­lisie­rung den Kamera-Nacht­modus der Galaxy-S10-Serie. Das Galaxy J7 (2017) feiert sein knapp zwei­jähriges Bestehen hingegen mit einem Update auf Android 9.0 Pie. Zusätz­lich zur neuen Betriebs­system­version und der Benut­zerober­fläche One UI gibt es den Sicher­heits­patch Stand Mai 2019.

Galaxy S9 erhält ein Stück Galaxy-S10-Komfort

Wie es bei allen Galaxy-S-Itera­tionen mit gerader Ziffer ist, war auch der Sprung vom Galaxy S9 zum Galaxy S10 groß. Was Samsung jedoch nicht geän­dert hat, ist die 12 Mega­pixel auflö­sende Haupt­kamera mit varia­bler Blende. Entspre­chend ist es nahe­liegend, dass der kürz­lich für das Galaxy S10, das Galaxy S10e und das Galaxy S10+ einge­führte neue Nacht­modus auch für die neunte Ausgabe umge­setzt wurde. SamMobile macht in einem Beitrag auf die Verfüg­barkeit des Updates mit der entspre­chenden Funk­tion für das Galaxy S9 und das Galaxy S9+ aufmerksam.

Galaxy J7 (2017) gesellt sich zum Club der Pie-Smart­phones

Die Firm­ware­version wird durch die Aktua­lisie­rung auf G965FXXU5CSF2 gehievt. Der inte­grierte Android-Sicher­heits­patch stammt vom 1. Juni 2019. Ersten Eindrü­cken zufolge verbes­sert der neue Nacht­modus die Aufnahmen des Galaxy S9(+) bei schlechtem Licht, aber nicht ganz so effi­zient, wie es bei der S10-Reihe der Fall ist. Das Rollout ist welt­weit gestartet, auch hier­zulande dürften Sie also bald eine Update-Meldung erhalten.

Im Juli vor zwei Jahren erschien das Galaxy J7 (2017), damals noch mit Android 7.0 Nougat an Bord. Ende 2018 folgte schließ­lich eine Aktua­lisie­rung auf Android 8.1 Oreo. Jetzt ist das Mittel­klas­semo­dell schließ­lich bei Android 9.0 Pie ange­kommen. Zumin­dest in Spanien wird die Soft­ware laut SamMobile ab sofort Over-the-Air ausge­rollt, andere Länder dürften aber in Kürze folgen. Mit der Firm­ware J730FXXU4CSF1 halten außerdem die verbes­serte Benut­zerober­fläche One UI 1.1 und der Sicher­heits­patch Stand 1. Mai 2019 Einzug auf dem Galaxy J7 (2017).

