Samsung: Angebliche Preise für Galaxy S9 und S9 Plus

Wenn auf dem Mobile World Congress in Barcelona Samsung seine neuen Flaggschiffe, das Galaxy S9 und das S9 Plus vorstellt, bekommt die treue Anhängerschaft des Konzerns aus Südkorea endlich alle Informationen rund um die Geräte auf dem Silbertablett serviert. Welche Verbesserungen und Veränderungen bieten die neuen Topgeräte im Vergleich zu den Vorgängermodellen? Bewahrheiten sich die Gerüchte? Die dringlichste Frage momentan bleibt aber die nach den Preisen der Smartphones. Angebliche Preise für Samsungs neue Topgeräte tauchten im Netz auf

Plus Modell über 150 Euro teurer?

Gerüchte und Erwartungen besagten bereits, dass Samsung sich mit dem Galaxy S9 Plus wahrscheinlich an der 1000-Euro-Grenze bewegen wird. Das kleinere Galaxy S9 dürfte rund 100 Euro günstiger werden. Der Tech-Leaker Evan Blass hat allen Spekulationen um die Preise der neuen Geräte nun via Twitter ein Ende gemacht. Auf seinem Account veröffentlichte er nun ein Bild mit den angeblichen Preisen.

Das Galaxy S9 Plus soll in der günstigsten Version bei 997 Euro liegen. Das kleinere S9 bei 841 Euro. Damit wäre das Smartphone in der Plus-Version sogar mehr als 150 Euro teurer als das kleinere Modell. Der Unterschied dürfte durch die Ausstattung aber recht gut erklärt werden. Das Plus bietet, beispielsweise mit einer Dual-Kamera und zusätzlichen 2 GB Arbeitsspeicher, deutlich mehr Features als das S9. Was an den neuen Gerüchten dran ist, wird sich am 25. Februar zeigen. Denn dann präsentieren die Südkoreaner endlich die neuesten Geräte. Die Redakteure von teltarif.de sind auf dem MWC in Barcelona vor Ort und berichten live.

