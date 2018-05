Samsung Galaxy S9 (Plus): Schnellladestation kostenlos dazu

Beim Kauf von Galaxy S9 (Plus) gibt es eine Schnellladestation gratis. Telekommunikationsanbieter und Samsung selbst geben bei der Bestellung eines Samsung Galaxy S9 oder Galaxy S9 Plus eine induktive Schnellladestation im Wert von 79,90 Euro (UVP) gratis obendrauf. Damit lassen sich die beiden Top-Smartphones aus dem Hause Samsung kabellos und per Schnelllade-Option aufladen. Laut Hersteller genügen zehn Minuten Laden für bis zu zwei Stunden Energie. Die Aktion ist bis einschließlich 12. Juni bei den Telekommunikationsanbietern smartmobil.de, yourfone, PremiumSIM, winSIM, DeutschlandSIM, simply und im Samsung Online-Shop verfügbar.

Allerdings können Sie auch direkt bei der Aktion von Samsung mitmachen ohne einen Vertrag bei einem der Anbieter abschließen zu müssen. Dort kosten die Geräte dann allerdings auch nach der unverbindlichen Preisempfehlung 849 Euro für das Galaxy S9 beziehungsweise 949 Euro für das Galaxy S9 Plus. Je nach Elektro- oder Onlinehändler bekommen Sie die Geräte bereits deutlich günstiger. Bei MediaMarkt und Saturn bekommen Sie aktuell beispielsweise 100 Euro Direktabzug auf die Gerätepreise. Das lässt durchaus die berechtigte Frage zu, ob sich die Aktion überhaupt lohnt, zumal die induktive Schnellladestation Wireless Charger EP-PG950 von Samsung bereits ab rund 33 Euro zu haben ist. Unser Einschätzung: Allein wegen des Ladegeräts lohnt es sich nicht, ein Galaxy S9 oder S9 Plus zu kaufen. Direkt bei Samsung allein wegen des UVP-Preises der Smartphones jedenfalls nicht. Eventuell kann sich aber der Blick auf die Bundle-Angebote lohnen, wenn Sie sowieso vorhaben, einen neuen Vertrag in Kombination mit Samsungs Top-Modellen abzuschließen.

Bundle-Angebote bei verschiedenen Anbietern

Die Aktion für das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus ist mit bestimmten Tarifen buchbar. Diese sind monatlich fünf Euro günstiger zu haben: Bei smartmobil.de gibt es das Bundle aus dem neuen Aktionstarif LTE Starter mit Allnet-Flat, 3 GB LTE Datenvolumen und dem Samsung Galaxy S9 für 34,99 statt 39,99 Euro pro Monat. Die einmalige Zuzahlung für das Smartphone beträgt 39,99 Euro. PremiumSIM bietet das Galaxy S9 in Verbindung mit dem LTE M für 37,99 Euro statt 42,99 Euro und einem einmaligen Gerätepreis von 49,99 Euro an. Im Tarif sind 4 GB sowie eine Telefonie- und SMS-Flat enthalten. Das Duo aus LTE All 5 GB und Samsung Galaxy S9 ist bei winSIM bereits für 39,99 anstatt 44,99 Euro mit einer Einmalzahlung in gleicher Höhe verfügbar.

Bei yourfone gibt es beispielsweise das Galaxy S9 Plus im LTE Special-Tarif, unter anderem mit 1 GB Datenvolumen, für 42,99 Euro pro Monat. Nach 12 Monaten werden 44,99 Euro fällig, der einmalige Gerätepreis liegt bei 99,99 Euro. DeutschlandSIM hat zum Beispiel das Galaxy S9 mit 1 GB Datenvolumen für 29,99 Euro im Angebot, der einmalige Gerätepreis beträgt ebenfalls 99,99 Euro. simply bietet unter anderem mit dem LTE-3000-Tarif ein Datenvolumen von 4 GB für 37,99 Euro im Monat an. Der einmalige Gerätepreis für das Galaxy S9 liegt bei 49,99 Euro.

Registrierung bei Samsung

Um den Wireless Charger EP-PG950 mit Schnellladefunktion zu erhalten, müssen Sie sich nach der Bestellung bei einem der Anbieter bis zum 12. Juni auf der Samsung-Webseite bis einschließlich 26. Juli registrieren. Dann erhalten Sie die Ladestation per Post. Kaufen Sie ein Galaxy S9 oder Galaxy S9 Plus bis zum 12. Juni im Samsung Online-Shop, bekommen Sie die Ladestation direkt mit dem Handy zugeschickt.

