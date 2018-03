Samsung Galaxy S9+ im Unboxing: Handliches Flaggschiff

Samsung Galaxy S9 Plus

Erst vor kurzem präsentierte Samsung auf dem Mobile World Congress in Barcelona, die Weiterentwicklung seiner vorherigen Top-Modelle, dem Galaxy S8 und dem S8 Plus. Jetzt sind die Nachfolger da und vor allem das Samsung Galaxy S9 Plus hat unter der harten Metallschale an Leistungsfähigkeit dazugewonnen.

Zu den Highlights dürfte wohl vor allem die neue Dual-Kamera gehören, die über eine Auflösung von 12 Megapixel (einmal f1.5/f2.4 und zum anderen f.4) und Autofokus verfügt. Ebenfalls neu ist die Stelle des Fingerabdruck-Sensors. Dieser wurde nun unter, statt neben der Kamera platziert. Zu weiteren Änderungen und Details aber mehr demnächst im kompletten Testbericht.

