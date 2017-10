Samsung Galaxy S9 und S9 Plus kommen wohl eher

Das Samsung Galaxy S9 und S9 Plus könnten schon früher vorgestellt werden als gedacht. Eventuell werden die Smartphones im Rahmen des MWC in Barcelona 2018 präsentiert.

Stellt Samsung das Galaxy S9 und S9 Plus wieder auf dem MWC 2018 vor? Samsung hatte in diesem Jahr das Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus erst Ende März vorgestellt, während das Samsung Galaxy S7 ein Jahr zuvor am 21. Februar präsentiert wurde. Bisher war noch unklar, wann nun der Nachfolger - das Samsung Galaxy S9 - erscheinen wird. Neuesten Gerüchten zufolge werden das Galaxy S9 bzw. Galaxy S9 Plus wieder einen Monat früher verfügbar sein als bisher.

Dies schreibt Eldar Murtazin per Twitter, wie mobiflip.de berichtet. Demnach könnte das offizielle Unpacked-Event auf den Mobile World Congress 2018 fallen, der Ende Februar statt­findet. Eventuell wird Samsung aber auch wieder eine separate Veranstaltung für das Galaxy S9 (Plus) abhalten, um mehr Aufmerk­samkeit zu bekommen. So hatte Samsung auch das Galaxy Note 8 nicht auf der IFA in Berlin Anfang September, sondern bereits Anfang August auf einem eigenen Event gezeigt.

Diese Ausstattung könnte das Galaxy S9 (Plus) haben

Vermutlich werden die US-Versionen des Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus mit einem Snapdragon-845-Chip ausgeliefert. Für Europa wird Samsung die beiden Smartphones vermutlich eher mit seinem neuesten Exynos-Prozessor ausstatten. Der Arbeits­speicher könnte eine Kapazität zwischen 6 GB und 8 GB aufweisen. Beim Bildschirm soll es sich wieder um ein Infinity-Display handeln, dass eine Auflösung von 1440 mal 2960 Pixel (QHD+) bietet. Ab Werk liefert Samsung seine neuen Highend-Smartphone dann wohl auch mit dem mobilen Betriebssystem Android 8.0 alias Oreo aus. Eine Dual-Kamera könnte auf der Rückseite des Samsung Galaxy S9 bzw. der Plus-Version integriert sein.

Wie immer gilt: Die Gerüchte zum Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus sind mit Vorsicht zu genießen. Noch liegt der Vorstellungs­termin in weiter Ferne.

